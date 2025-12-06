蔣萬安批禁小紅書「反到自己變共產黨」 總統府重申支持內政部打詐作法
由於中國社交軟體「小紅書」未能配合政府查緝大量詐騙案，內政部對「小紅書」APP處以暫時封鎖一年的處分，但引起台北市長蔣萬安批評為「還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」，還批民進黨「反到自己變成共產黨」，對此，總統府發言人郭雅慧今天回應表示，由於小紅書上涉犯了蠻多詐騙案件，但是不肯配合政府追查，再加上沒有落地管理，因此內政部依照詐欺罪犯的相關條例來進行管理，並重申「總統府對於內政部的做法是支持的。」
在台灣頗受歡迎的中國「小紅書」社交APP，由於台灣用戶遭詐騙案件超過1千多件，日前遭內政部處以暫時封鎖一年，引發議論。台北市長蔣萬安反對此一做法，甚至批評民進黨反到自己變成共產黨」。總統府發言人郭雅慧今天下午陪同賴清德總統出席「自由中國論壇」時被問到此一問題。記者問郭雅慧，政府禁了小紅書，難道就真的會變成了所謂的共產黨嗎？
郭雅慧表示，小紅書這個狀況，是因為它涉犯了蠻多詐騙案件，但是不肯配合政府的相關追查。那再加上它並沒有落地管理的、並不歸屬於台灣這邊。所以，在這個情況之下，內政部他們是依照了詐欺罪犯的相關條例來進行管理。「這部分，內政部有在第一時間立刻跟國人來報告，也做說明，總統府對於它這個做法是支持的。」郭雅慧強調。
