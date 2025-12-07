蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 劉世芳：是反對警政署打擊犯罪？

台北市長蔣萬安昨批評行政院長卓榮泰說「民進黨反中反到自己變成共產黨。」內政部長劉世芳今表示，台灣並沒有共產黨。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕中國社交軟體「小紅書」近2年涉入1706件詐騙案，卻不配合我國反詐騙，中央政府下令「網際網路停止解析與限制接取」1年。台北市長蔣萬安昨天(6日)批評行政院長卓榮泰「民進黨反中反到自己變成共產黨」。對此，內政部長劉世芳今受訪強調，台灣沒有共產黨，質疑「提出這樣(說法)的人」是否在反對內政部警政署打擊犯罪？像說「有小偷到你家時，你跟他講說這是你的行動自由」，就代表台灣是沒有法治的社會，反問「這樣怎叫箝制言論自由」？

廣告 廣告

行政院長卓榮泰日前指出，小紅書涉及相關詐騙案金額高達2億元，卻完全不理台灣政府的任何要求與行為，除了詐騙，還有網站不實或不當內容，對兒童、青少年的身心傷害很大，政府要有所作為，台北市長蔣萬安昨天批評行政院長卓榮泰說「民進黨反中反到自己變成共產黨。」

劉世芳今出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，對於蔣萬安言論的看法，她表示，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，內政部警政署刑事局所處分的是根據《打詐條例》第42條，它的來龍去脈大家都非常清楚，但是有人在濫用所謂的已侵犯到或是牽制到言論自由，「我倒覺得要請教提出這樣論調的人，他是不是要反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪」。

劉世芳並指出，因為小紅書並沒有在台灣落地，它並不遵守台灣的自由法治與相關規範，那種說法「就好像說如果有小偷到你家時，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就代表台灣是個沒有法治的社會的話，那這樣怎麼會叫箝制言論自由呢？

相關新聞請見：

小紅書2年涉詐千件造成2億財損 內政部下重手「停止解析、限制接取」

小紅書不配合打詐被禁 蔣萬安批：民進黨反中反到變共產黨

台北市長蔣萬安昨批評行政院長卓榮泰說「民進黨反中反到自己變成共產黨。」內政部長劉世芳今表示，若有小偷到你家，你跟他講這是你的行動自由，代表台灣是沒有法治的社會的台灣。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁用小紅書1年掀論戰 中國網友反勸台人「覺得中國好就來住」

小紅書不配合打詐被禁 蔣萬安批：民進黨反中反到變共產黨

曝親身經歷！「重度使用者」廣告小妹揭小紅書「特有詐騙手段」

小紅書被禁 鄭麗文批：暴露民進黨獨裁心態

