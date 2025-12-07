蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（資料照／翻攝蘇巧慧臉書）

內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。

中國社群軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案遲未改善、也未回應台灣官方要求，內政部警政署4日宣布依照《詐欺危害防制條例》限制流量1年，行政院長卓榮泰日前在專訪時表示，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。台北市長蔣萬安則諷刺，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。



對此，蘇巧慧表示，台灣是民主國家從來沒有禁止人民去上中國任何網站，但台灣也是一個法治國家，所以政府的種種防詐反詐作為，其他網路服務商都和政府提供反詐合作方案。



蘇巧慧指出，唯獨小紅書「已讀不回」，而且還違反政府15項資安規範，所以政府當然也應該要有所作為來處理。

更多三立新聞網報導

禁「小紅書」！蔣萬安批從反中到變成共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

小紅書遭封 高嘉瑜曝民眾「最痛恨1事」：台灣好像視而不見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳曝中繼屋進度50%：估明年1月可入住

臉書、LINE詐騙更多 為什麼只封鎖小紅書？內政部解答了

