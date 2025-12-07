蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧：違規平台政府當然要處理

近期因為宣布封鎖小紅書引發各界熱議，台北市長蔣萬安甚至質疑，政府做法形同「反中反到自己變成共產黨」。民進黨立委、民進黨新北市長參選人蘇巧慧7日回應表示，台灣是民主國家，從未限制人民使用任何中國網站，但同時也是法治國家，小紅書違反政府15項資安規範且長期「已讀不回」，政府依法採取行動完全合理，「違規就必須有所作為」。



蔣萬安稍早批評行政院長卓榮泰，以「言論不自由對付言論不自由」。蘇巧慧則強調，政府推動防詐與資安措施，各家網路服務商都願意配合，小紅書卻拒不改善，因此必須依法處置。她指出，「台灣從來沒有禁止人民上中國網站，但平台違規且不配合，政府不可能放任不管。」



外界也關注綠營高雄市長初選競爭激烈、前行政院長蘇貞昌替邱議瑩站台是否形成派系矛盾。蘇巧慧表示，民進黨是制度健全的政黨，會在初選推出最適合的候選人；初選後大家會合作努力，「初選有個人的交情，但結果出爐後就是一個團隊。」



此外，行政院前政務委員張景森亦力挺禁小紅書決策，直言應給內政部長劉世芳「100分並站起來拍手」。他批評中國網路環境毫無自由，小紅書並非純商業公司，而是黨國體系延伸工具，拒絕配合台灣的國安、治安與資安要求，卻要求自由社會任其橫行，政府此時就應果斷處理。



