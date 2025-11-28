蔣萬安批賴清德喊「2027武統台灣」又改口：重大國安議題拿來操作？

總統賴清德26日宣布1.25兆追加國防預算，提及中國大陸以2027武統台灣為目標，但同日晚間又澄清2027年只是「節點」，臉書也悄悄修文，台北市長蔣萬安質疑重大國安議題拿來操作。

蔣萬安今（28）日赴台北市議會備詢，台北市議員游淑慧質詢問：「前兩天賴總統突然開記者會，告訴我們2027對岸就要完成武統台灣的目標，不只道首都市長有沒有嚇一跳？不知道你事先有沒有得到情資？因為不過就是兩年前總統大選前，賴總統還告訴我們說，如果他當選，台海戰爭機率是最低，然後突然之間他就告訴我們，台海可能會有戰爭，身為台北市長的您事先知不知道？」蔣萬安表示：「事前不知道。」

賴清德26日稱大陸2027武統台灣。（圖／中天新聞）

游淑慧再問：「今年7月您與賴總統視察城鎮韌性演習，當時您說過『理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰爭變成現實』，以一個市長的身分，你認為現在的台灣是不是已經成為熱點？戰爭是不是已經變成現實？」

蔣萬安表示：「當然賴總統這樣說，確實造成民眾有感受到非常緊張。但從這件事情，也就是當天看賴總統開了記者會，先是到外媒投書，然後召開記者會，發了臉書、新聞稿，但是到了傍晚又改變說法，我想身為總統對於這麼嚴肅、重大的國安議題，他的說法都可以一日數變，到底是很嚴肅在看待這樣的事情，還是只是拿出來做一個操作？大家都可以看到，也可以做一個公評。」

游淑慧再問：「所以你覺得他只是說說而已，好像不是事實？」蔣萬安表示：「我想身為總統，這麼嚴肅的議題，特別具體指出了時間點，對於國家的安全有重大威脅的事件，應該是非常嚴肅，而且他也有國安團隊會給予他各方的情資。」

