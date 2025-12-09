蔣萬安抓不住年輕票？名醫揭高民調下的「原罪」：這些鍋都算他身上了

《TVBS》民調中心日前公布最新調查，針對2026台北市長選戰，現任市長蔣萬安在各種對戰組合中都保持領先，值得注意的是，在20到29歲的年輕選民中，民進黨立委王世堅的支持度反而超越蔣萬安。對此，長期關注民調的醫師沈政男指出，蔣萬安之所以難以吸引年輕族群，是因為年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的那一套，也就是二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了。

沈政男今（9）日撰文提到，蔣萬安在去年《TVBS》民調裡，在20-29歲族群就已經輸給王世堅了，為什麼對手是王世堅？因為人家看來看去，民進黨就沒有其他人了。所以說，不是因為這一波「哭什麼！沒出息！」的網路效應。當然，比起一年前，差距更大，但本質並未改變。

王世堅屢屢被點名可能是民進黨2026台北市長人選。（資料照，柯承惠攝）

黨籍不是唯一關鍵 盧秀燕、張善政年輕票反領先對手

沈政男分析，跟2022台北市長選舉相比，蔣萬安在當時的民調裡，與陳時中、黃珊珊兩位對手比較起來，在20-29歲的支持度也是最低的，當時此一族群最支持是黃珊珊。然後比較這次《TVBS》的調查也可發現，民眾黨支持者對蔣萬安與王世堅的支持各半，而民眾黨支持者以年輕人居多，符合他在20-29歲族群支持度低的狀況。由2022的民調也能發現，蔣萬安支持者以中老年為主，黃珊珊以年輕人為主，而陳時中在老中青的支持度差不多。此一支持群的分布狀況，應該就等於台北市的政黨版圖在各年齡族群的分布。

蔣萬安為什麼不受台北市年輕人歡迎？難道是因為黨籍的關係？沈政男說明，這時可以看台中市長盧秀燕與桃園市長張善政2022年的民調，就會發現盧、張兩人在20-29歲族群的支持度領先對手。由此可知，黨籍只是一部分因素，確實年輕人普遍不喜歡國民黨，但候選人本身的特質可以蓋過黨籍因素，而奇怪的是，照理說以蔣萬安的政治魅力，應該可以吸引年輕族群，結果卻是不如其他國民黨縣市長與候選人。

蔣萬安連任民調高 沈政男：下一步就是選總統了

「蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡！」沈政男直言，他的推測是年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的那一套，也就是二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了，其他族群也是宣傳目標，但年輕人接受更快，因為容易受到社群媒體與流行文化，比如影視與音樂作品影響。事實上國民黨已經下台又下台，而蔣萬安距離蔣中正，也是一代一代又一代了，根本不關他的事；或許，這就是一種政治上的原罪吧。

沈政男認為，蔣萬安的連任民調這麼高，代表他已經通過擔任首都市長的行政與領導能力考驗，下一步就是選總統了。如果2028年盧秀燕勝選，那麼蔣萬安就要等到2036年，而如果總統賴清德連任，那麼2032年，就是蔣萬安選總統的年份。至於蔣萬安選得上總統嗎？年輕族群是一大關鍵，所以說這一次的《TVBS》民調，蔣萬安必須正確解讀，也就是要找看看到底年輕人為什麼不支持他，才能往總統之路邁進。

上述調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center。

