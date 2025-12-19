蔣萬安抗綠金句連發！鈕則勳：在野第一勇

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統表態支持，台北市長蔣萬安砲火全開，對此文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，在藍軍大咖都相對佛系低調、按兵不動的時候，蔣萬安的開批堪稱「在野第一勇」。

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳稱蔣萬安為「在野第一勇」（攝自中天新聞）

針對財劃法修正案的爭議，賴清德總統批評藍白「在野獨裁」，卓榮泰表示「忍無可忍」時，蔣萬安跳出來反批「忍無可忍這四個字，常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這四個字，反而古今中外沒有聽過」。

鈕則勳表示，蔣萬安現在對批綠軍、打賴政府，已是信手捻來、出口成章，滿滿的抗綠能量！就像他在大罷免時般的衝鋒陷陣、作為「破風手」，打下了反罷免勝利的基礎這樣的抗綠火力滿滿與反擊力道優化，早已堪稱是「在野第一勇」，抗綠最具有Guts，比其他藍軍大咖的佛系低調強太多。

更別說政府封禁一年小紅書時，鈕則勳表示，蔣萬安除批綠「反中反到自己變成共產黨」外，綠議員喊話要他向上海反映小紅書詐騙問題，並嗆這都不敢要求，會被當龜孫子時，蔣萬安除了反批「矛盾加雙標」外，更說「這三個字」留給議員自己用

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳稱蔣萬安為「在野第一勇」（資料照片）

鈕則勳表示，面對接下來登場的「雙城論壇」，蔣萬安在綠營建構「不利、甚至不願兩岸關係互動」的社會氛圍下，仍能對抗綠營的反中操作，與反擊綠軍議員的批評與攻擊，不僅難能可貴，更讓藍軍有機會能重拾處理兩岸關係能力的手感！若鄭麗文的黨中央在此議題上適時火力支援，藍營爭取兩岸議題主導權或更有機會

