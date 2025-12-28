蔣萬安抵上海見龔正 喊「兩岸距離不遠」：交流溝通和平穩定就有可能

蔣萬安今赴上海參加雙城論壇，行前喊聚焦市政交流。台北市政府提供



台北上海雙城論壇主論壇登場前，台北市長蔣萬安今（28日）會見上海市長龔正表示，面對面交流是任何東西都無法取代的，兩岸越困難，越需要溝通，盼一起努力，為兩座城市、也為兩岸和平穩定一起找出穩健的道路；蔣還說，兩人坐下來說話就是一種力量、定心丸，告訴海內外朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣萬安開場談到，他一早從台北飛到上海，時間相當從台北坐高鐵到高雄，這給他很深啟示，只要有心、願意交流，雙城距離可以很近，兩岸距離也一定不會遠。大家常說念念不忘必有回響，今年雙城論壇雖然晚，但都會水到渠成。

廣告 廣告

蔣萬安表示，台北小朋友都在問，小貓熊何時能來？他要感謝上海團隊大力幫助，讓小貓熊的血緣更新有實質進展，不只是動物園更是一座城市可愛及親切的牽掛，遠比個人大得多。在兩岸氛圍如此緊張下，雙城論壇能夠持續舉辦，彼此能面對面坐下來說話，就是一種力量、定心丸，告訴海內外的朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣說，面對面交流是任何東西都無法取代的，兩岸越困難，越需要溝通，盼一起努力，為兩座城市、也為兩岸和平穩定一起找出穩健的道路，「只要雙城好、兩岸一定好。」

在蔣萬安致詞前，龔正發言表示，兩岸同胞血脈相連，要和平、要發展、要交流，是兩岸共同心聲，這次雙城論壇一定可以進一步增進兩市合作，對兩岸和平展發做出貢獻。

蔣萬安一日快閃出席上海雙城論壇，在與龔正會面後，將出席雙城論壇主論壇，在主論壇後預計與龔正午餐會，下午即提前搭機返台，其他行程則改由台北市副市長林奕華帶隊出席。

以下是蔣萬安致詞全文：

謝謝龔市長、上海的好朋友們，大家好，首先想先介紹介紹台北朋友：戴錫欽議長、市政府林奕華副市長、吳世正議員、柳采葳議員、曾獻瑩議員、張志豪議員、秦慧珠議員、汪志冰議員、王欣儀議員、張斯綱議員、鍾沛君議員、林珍羽議員、李泰興秘書長、俞振華副秘書長，以及接下來市府各局處、各單位首長和同仁。

再次見到大家，真的覺得很親切。 剛才在飛機上我還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，這個航行的時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多。

這給我一個很深的啟示，也就是只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠。

大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然有點晚，但是就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會「水到渠成」。

所以我要特別感謝雙方團隊，在這段期間辛勞，透過不斷地聯繫，包括克服一切困難，讓我們今天可以坐在這裡。

回顧過去三年，2023年我第一次以台北市長的身分來到上海，去年華副市長來台北，我們所簽署的每一份合作備忘錄，都不是放在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民朋友生活的日常。 比如說台北燈節、上海旅遊節我們相互參與；另外，台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上互相切磋；去年我們歡迎上海市府的朋友到台北參觀我們的山水綠生態園區，今年，我們更要針對「水治理」還有「職業培訓」簽訂新的合作備忘錄。對我來說，這就是「市政」最美的地方——兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。

另外還有一件事，台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？ 我要特別感謝上海團隊大力的幫忙，能夠讓我們小貓熊的血緣更新有實質的進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

龔市長以及上海的朋友，今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

所以，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的。所以我常講，越困難，越需要溝通。

因此，我們一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要「雙城好，兩岸一定好」。謝謝大家！

更多太報報導

1127地震北市39件輕微災情 蔣萬安：第一時間啟動應變機制

雙城論壇行前遭嗆「認賊作父」 蔣萬安1日快閃喊聚焦市政：立場始終如一

雙城論壇今明登場！林奕華帶120人團出發上海 將簽2項MOU