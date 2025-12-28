蔣萬安抵滬！雙城論壇今登場 維安規格比照2年前

2025上海台北雙城論壇28日登場，地點選在上海市世界會客廳舉行。稍早媒體團也提前抵達舉辦會場，如同2年前上海方舉辦論壇時一樣，進入會場的人都需經過安檢門查驗，隨身物品也須經X光機檢查。（丁上程攝）

2025上海台北雙城論壇28日登場，地點選在上海市世界會客廳舉行。稍早媒體團也提前抵達舉辦會場，如同2年前上海方舉辦論壇時一樣，進入會場的人都需經過安檢門查驗，隨身物品也須經X光機檢查。（丁上程攝）

2025上海台北雙城論壇28日登場，地點選在上海市世界會客廳舉行。台北市長蔣萬安因北市發生1219隨機殺人案，為在年末坐鎮北市，將原本2天1夜的參訪行程，縮減成僅參加雙城論壇主論壇，當日往返上海與台北。稍早媒體團也提前抵達舉辦會場，如同2年前上海方舉辦論壇時一樣，進入會場的人都需經過安檢門查驗，隨身物品也須經X光機檢查。

蔣萬安28日上午7時許從台北松山機場出發，歷經約2小時後抵達上海浦東機場，上海市政府方面由常務副市長吳偉、副祕書長朱民以及市台辦副主任李驍東到登機門前接機，雙方也簡單互相握手致意並道謝。

廣告 廣告

而蔣萬安與上海市長龔正，將在雙城論壇主論壇揭幕前簡短會面，並相互致贈紀念禮品，簡短會談後再步行至主論壇會場，雙方將進行致詞及簽署2項MOU的程序。

不過在蔣萬安抵達會場前，媒體團部分也提前先抵達會場，上海方也依照2年前舉辦雙城論壇的規格，在入口處設有安檢門及X光機，且出入口部分也設有自動閘門，進入者需憑證件及人臉辨識，維安相當嚴格且謹慎。

【看原文連結】