蔣萬安拋修憲廢監院 藍議員批「報恩名單」：成綠營退輔會

台北市長蔣萬安昨拋修憲廢監院，12日建議藍白立院黨團考慮全部否決29位提名人選，先凍結監察院的運作，再修憲廢除監察院。（本報資料照片）

總統府11日公布監察院正副院長及監察委員提名名單，引發在野黨質疑民進黨長期主張廢除監察院，如今卻提好提滿。台北市長蔣萬安昨拋修憲廢監院，12日再指院長陳菊說過，「希望我是最後一任監察院長」，民進黨應要支持修憲廢除監察院，也建議藍白立院黨團考慮全部否決29位提名人選，先凍結監察院的運作，再修憲廢除監察院。 國民黨北市議員柳采葳12日痛批，過去民進黨把「廢考監」當成神主，現在卻忙著派系分贓、把「報恩名單」提好提滿 ，藍白絕對聯手「全面否決」。

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柳采葳表示，支持蔣萬安主張全面否決監院「報恩名單」，民進黨愛喊廢監院，那請幫忙翻譯一下這份「報恩名單」是什麼意思，過去幾年民進黨才把「廢考監」當成神主牌，陳菊更宣稱希望自己是最後一任，當全台灣都在檢視監察院存廢，民進黨卻在旁邊忙著派系分贓、把名單提好提滿，莫名其妙，結果昨天賴清德總統馬上又給全台灣出了新考題。

柳采葳說，府方拿著這份標榜「超越黨派」的名單大肆宣傳，請問把廢監院掛在嘴邊的民進黨，既然這麼愛玩「假中立」的文字遊戲，請幫全台灣翻譯一下，名單裡面的這些人，到底是什麼意思？台南幫、台中幫、前綠營立委與官員如趙卿惠、邱泰源等大舉進駐，甚至連民進黨廉政會主委都在列；前促轉會、黨產會專委林佳範、許有為全數借屍還魂；審理「湯姆熊殺童案」、「新竹8死縱火案」皆判決免死的爭議法官侯廷昌赫然上榜。

柳采葳直言，這份名單明明白白就是對賴總統與民進黨「廢除監察院」空頭支票最直接的打臉，台灣社會對公平正義與政府監督焦慮得要命，民進黨解決不了未解懸案，就把清算政敵的東廠打手安插進去、把罔顧家屬痛楚的廢死法官提拔上去，別再瞎拗了，沒有超越黨派的獨立性，監察院的存在，真的就只剩下一個「綠營退輔會」，支持蔣萬安的主張，藍白聯手「全面否決」這份名單，自己的神主牌扛不起來沒關係，至少別當台灣憲政體制與社會正義的絆腳石，在野黨絕對全面否決。

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