蔣萬安拋先否決後修憲 黃國昌嗆：監院預算全刪、人選封殺

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台灣民眾黨主席黃國昌今痛批，監委成天替民進黨判刑確定的權貴翻案，做一些宵小鼠輩的「垃圾事」，印證監察院是個「廢物院」，民眾黨團將「預算全刪、人選封殺」，並會請黨團召開修憲委員會，儘速廢除監察院。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕總統府11日公布29位監委被提名人名單，台北市長蔣萬安昨建議立法院國民黨團和民眾黨團，先否決全部人選凍結監察院的運作，再修憲廢除監察院。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今痛批，監委成天替民進黨判刑確定的權貴翻案，做一些宵小鼠輩的「垃圾事」，印證監察院是個「廢物院」，為防綠營控制的監院繼續做下流事，民眾黨團將「預算全刪、人選封殺」，並會請黨團召開修憲委員會，儘速廢除監察院。

黃國昌指出，昨日監委林郁容、高湧誠、葉宜津發布新聞稿，試圖幫非法引進中資炒股而被重判13年半、甚至有民進黨立委為其量身打造修法脫罪的鄭文逸翻案，要求法院與檢察機關予以「平反」。他怒批，這些監委成天正事不做，專做一些宵小鼠輩的行徑，這項舉動更加印證了他過去所說的「監察院這個『廢物院』根本就應該被廢掉。」

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黃國昌表示，這已經不是第一次監察院試圖替民進黨被判刑確定的權貴翻案。上一次，監察院就是替民進黨的黑道議員李聰祥出具調查報告，強調應該無罪，好讓貪污、恐嚇、組織犯罪判刑確定的李聰祥拿去聲請再審。

黃國昌痛斥，像這種垃圾事，做一次被抓包就已經是非常可恥，沒想到這群監委不思反省，現在竟然還想趕在卸任之前還想再做第二次。為了避免民進黨控制的監察院繼續做這種下流事，沒有什麼好說的，就是預算全刪、人選封殺，他也會請黨團正式召開修憲委員會，儘速廢除監察院。

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