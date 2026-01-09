蔣萬安拋免費營養午餐掀跟進潮 黃偉哲：選舉年動機昭然若揭

台南市長黃偉哲宣布，跟進全台部分縣市實行國中小營養午餐全面補助政策。（圖／CTWANT攝影組）

台北市長蔣萬安日前宣布推動國中小營養午餐免費政策後，在全台引發廣泛討論，包含雲林縣、台中市等縣市陸續宣布跟進。對此，台南市長黃偉哲日前曾多次表達保留看法，今（9）日卻也宣布將跟進實施營養午餐全面補助，但他同時直言，整體政策走向已偏離公共政策本質，形成政治化的議題。

黃偉哲表示，營養午餐全面免費的政策討論，已從「真正需要」轉向「大家都想要」。許多討論的出發點並非聚焦在低收入戶、中低收入戶、脆弱或邊緣家庭，而是基於「別人有、我也要有」的心理。他指出，政府本應優先照顧生活真正困難、照顧能力不足的家庭，但在政治氛圍影響下，政策逐漸被推向無差別補助，最終讓地方政府別無選擇只能跟進。

廣告 廣告

雖然台南市已決定，自今年9月1日起推行營養午餐全面免費政策，但是黃偉哲坦言，補助對象已無法再區分弱勢或一般家庭，主因在於政策已被高度政治化，尤其在選舉年更顯明顯。他直言，台北市在此時機點推行相關政策，背後的政治動機昭然若揭。

他進一步指出，全面補助營養午餐對地方財政造成極大負擔，以每名學生每年約1萬元計算，台南市約14萬名國中小學生，一年支出將超過16億元，而政府預算本就有限，勢必排擠捷運、鐵路地下化等重大公共建設，甚至動用原本用於緊急救命的第二預備金。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口