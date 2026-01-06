蔣萬安拋國中小營養午餐免錢 自家議員質疑「錢哪來？」

生活中心／綜合報導

台北市長蔣萬安突然拋出重大政策，115學年度起，台北市國中小學生，營養午餐不用錢。但不排富，政策要執行大約需要20億預算，錢從哪來，教育局長面對議員質疑，卻說＂希望＂，由財劃法來支應。也讓綠營議員砲轟，都沒做好準備，就急著公布政策利多，難不成是在為年底的選舉，政策買票嗎？

台北市長蔣萬安：「我決定台北的孩子，從今年起午餐免費，營養到位。」

台北市長蔣萬安霸氣裁示，115學年度，也就是這個寒假後，台北市國中小學生，在學校吃營養午餐，通通不用錢。政策立意良好，但藍營自家議員，要挺下去，還是有疑慮。

台北市長蔣萬安宣布，115學年度，台北市國中小學生，在學校吃營養午餐，通通不用錢（圖／民視新聞）台北市議員（國）秦慧珠：「當時為什麼沒有考慮到排富呢，比如說在這個，綜合所得稅12%以下，我們給免費的這個營養午餐，之上的可能自行付費或怎麼樣。」

台北市教育局長湯志民vs.台北市議員（國）曾獻瑩：「預算我們要財劃法編定了以後，走下去以後，大概就會持續的執行，局長你這個說法好像就是說，財劃法要穩定（才有後續）。」

師法宜蘭，吃飯免錢，不管你爸是郭台銘，還是nobody。以往每位學生平均一天得花60到70元的營養餐費，現在都能省下來。教育局粗估，約有18萬名學生受惠。但需要的20億預算，哪裡來？局長面對議員質疑，卻說＂希望＂由現在前景未明的財劃法，來支應。

局長面對議員質疑，卻說＂希望＂由現在前景未明的財劃法，來支應（圖／民視新聞）台北市議員（民）何孟樺：「先畫餅再買麵粉，這是標準的政策買票，市府去年12月，早已經提供了統籌分配稅款的規劃，裡面白紙黑字寫著教育局，拿到的20億，要用來老舊校舍改建，哪裡還有20億，可以來做免費的營養午餐。」

下個月底開學，新政策就要上路，財源卻仍不明朗。吃飯免錢，要是流於政治口號，或是得靠縮減其他社福支出來因應，恐怕都是市民朋友，所不樂見。

