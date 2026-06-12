蔣萬安拋廢監院！羅智強喊先凍結再投反對票 徐巧芯：沈伯洋你同意嗎？

國民黨立委羅智強(右二)表示，監察院是台灣民主憲政兩大毒瘤之一，自己很認同蔣萬安提出的想法。徐巧芯(左一)則反問民進黨立委沈伯洋「你同意嗎？」(記者叢昌瑾攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府昨公布下屆監委29位被提名人，台北市長蔣萬安今表態廢除監察院，更籲藍白黨團全部否決29位提名人選，對此，國民黨立委羅智強表示，監察院是台灣民主憲政兩大毒瘤之一，自己很認同蔣提出的想法，第一步會先進行人事凍結，所以他會對所有的監察委員被提名人投下反對票，一起推動憲政改革。藍委徐巧芯則反問民進黨立委沈伯洋「你同意嗎？」

羅智強指出，蔣萬安展現政治人物該有的憲政高度，大家不要以為這監察院是憲政問題，它已經是滲透到了地方自治。台灣現在民主憲政有兩大毒瘤，一個是檢調選擇性辦案，追殺在野黨、護航執政黨；第二大毒瘤就是監察院，監察委員高涌誠過去為了護航民進黨立委段宜康，多次騷擾追殺司法官。所以赤裸裸的雙標，造成現今監察院已經是全台灣最不受信任的機關，而是「尸位素餐」，他認為蔣萬安有這個想法，是非常有高度、也是目前台灣民主政治迫切需要的一個憲政改革。

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羅智強表示，這不是人的問題，是制度的問題，這次是民進黨兌現承諾去改革監察院的機會，民進黨向來主張廢除監察院。他的看法有些不一樣，他的看法是「廢院不廢權」、「廢東廠不廢監察權」，現在監察院改革有兩個路徑，第一個是把監察權併入立法院，由有民意基礎的立法委員來行使監察權；第二就是讓現有的監察院切斷今天變成行政附庸的機制，也就是不要再受制於總統，總統的提名權就是牽制監察院的機制。

羅智強說，更不用講民進黨一直在喊要廢除監察院，但只是嘴巴喊，因為監察院的酬庸位置很香很甜，又捨不得，這就是民進黨的現實版照妖鏡。所以他會對所有的監察委員投下反對票，他認同蔣萬安的想法，一起推動憲政改革，但也要呼籲民進黨不要又把自己的神主牌丟掉了，非核家園神主牌丟掉了，廢除監察院現在神主牌也要丟掉的原因是什麼？因為位置分的很香。

徐巧芯表示，民進黨過去的主張都是廢除監察院，那請問沈伯洋，蔣萬安提出這樣的主張，您同意嗎？如果沈伯洋也同意要廢除監察院的話，那是否沈在這次的監察委員投票上面，也都應該投下反對票？她覺得這是沈伯洋應該要回答的問題。

藍委羅廷瑋也質疑，監察院不查千億弊案，努力的在查「蘿蔔糕」裡面沒有「蘿蔔」、努力的在查林智堅的學倫案、為陳宗彥「性招待」來背書，他想問全體的國人這樣的監察院能接受？放著正事不做、弊案不查，而是在擦脂抹粉的監察院你能接受嗎？

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