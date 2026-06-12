蔣萬安拋無菸城市 簡舒培轟基層疲於奔命

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蔣萬安推動無菸城市政策，西門町無菸示範區六月上路，民進黨籍台北市議員簡舒培昨（十二）日表示，包括衛生局、環保局、民政局、商業處及十二區區公所等單位共同投入稽查工作，各單位基層人員被迫跨區支援、輪值到深夜。為了蔣萬安隨口拋出「無菸城市」構想，基層人員增加額外工作，甚至還要疲於奔命！

同樣狀況，也要在心中山線形公園上演，就在設置負壓式吸菸區之後，現階段由十二區健康服務中心每日分兩班派員稽查，連護理人員、行政人員、志工等都可能被排入勤務，市府本週召開協調會議，竟規劃下半年將由衛生局、環保局、民政局、捷運局、公園處、停管處、商業處等七個局處輪流支援。

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議員簡舒培在臉書發文指出，原本以為讓健康中心護理人員去排班稽查無菸城市，這種情況已經夠荒謬。結果，現在捷運局不蓋捷運，停管處不管停車，公園處不維護公園，商業處不促進商圈發展，區公所不專心服務地方，全部基層人員被拉去支援無菸稽查！

簡舒培質疑，為了蔣萬安隨口拋出「無菸城市」構想，讓整個台北市政府基層人員增加多少額外工作？在這麼多基層人員疲於奔命時，自稱基層的殷瑋(現任研考會主委)，天天上節目、嗆議員、拍影片、到處抬槓，為什麼就是沒去排班支援？

這也印證，蔣萬安當市長就是小孩開大車，市政多如牛毛，需要每個局處各司其職、把份內工作做好，整個市政機器才能流暢運作。蔣萬安就像任性小孩，手指一撇，就要整個市府加足馬力往一個方向衝，更被質疑，還有恐龍家長殷瑋幫他保駕護航。

必須強調一點，無菸城市不是不能推動，但政策實施不應該是嘴巴先喊、配套後補；更不能一路向各局處借人，把壓力全部丟給第一線基層公務員。

簡舒培進一步質疑，蔣萬安應該說清楚，推動無菸城市到底需要多少人力？目前已經調度多少局處、多少公務員支援？多少基層人員必須放下原本業務，來替市長政績站崗？前有柯文哲財務上「挖東牆補西牆」，現有蔣萬安推無菸「人不夠就調人」。兩個人都是貼OK繃式的思維，以為解決當下遇到的問題，卻製造更麻煩的問題。當一個市長，不應該只想喊口號、堆政績，讓整個台北市政府錯位運轉，基層疲於奔命、市政失去方向。