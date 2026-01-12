蔣萬安拋營養午餐免費掀縣市跟進 教育界肯定「教育3箭」：資源用在學生上 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台北市長蔣萬安拋出「營養午餐免費」政策後，引起不少縣市跟進，連同原先反對的台南市長黃偉哲也宣布跟進；消息一出，也讓教育界廣泛討論，並針對蔣所提出的「教育3箭」表達認同。有學者認為，營養午餐及教改政策，把資源挹注在學生上，能有效減輕家長負擔，也有助於良好的校園教學環境。

財團法人高等教育國際合作基金會執行長、台灣師大教育系教授林子斌在臉書上發文表示，「教育新三箭」與「營養午餐免費」新方案引發社會廣泛且熱烈的討論，他身為一名教育研究者與現場參與者，認為應該讓教育議題回歸教育本質，從對學生學習、教師與行政工作的健康環境有所助益的觀點出發，能更精確並有助於改善教學現場的討論。

林子斌表示，提出國中小「導師減授一節課」及「增加專責行政人力」，是一種勇於直接回應教學現場需求的努力，展現台北市對改善現今極度不健康的學校工作環境的初步嘗試；台北市教育局曾在2025年提出以市內財源為台北市教師進行首都加給，只可惜未獲中央主管單位同意，在法規無法鬆綁情況下，無法實質幫首都區的教師與教師兼行政加薪，轉而以減授課鐘點、提供專責行政人力的確是目前較可行作法。

林子斌也提到，教學現場因為校事會議淪為浮濫針對教師投訴的平台，導致職場壓力緊繃，肯定除提供心理諮商資源的初步解方，他期待「教育新3箭」，在未來財政自主無需受中央相關補助款影響的條件下，提出更多可行革新配套與創新作法，還給教師們一個「受尊重、安心教學」的工作環境。

「無須如此泛政治化，相關說法是低估台北市學生家長們的自主性。」針對外界對營養午餐免費政策有各種觀點，甚至視為政策買票，林子斌認為，台北市提出教育革新政策，其他縣市本就有自主性決定是否跟進；因此，回到在台北市高生活成本、低出生率的社會背景，台北市政府將資源直接挹注在學生身上，的確能減少家長壓力。

「不能把它當作是一個撒錢。」台北市立大學教育行政與評鑑研究所所長林信志也受訪表示，營養午餐免費政策攸關教育基本權的保障，營養教育是很重要的學習前提。他說，即便部分孩子可能會有偏食情況，但透過政策設計，能確保讓孩子獲得穩定、充足的營養。

林信志另也提到，蔣萬安推出「教育3箭」政策，確實穩定了許多教師的士氣，尤其目前台北市在聘用老師上面臨人力困境，與居住及生活成本有關，因此，蔣所提出調整導師待遇的方向，他認為是非常正面的做法。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

