蔣萬安拋「台北無菸城市」挨批 殷瑋2點反酸張景森：是認真的還是講屁話？

台北市長蔣萬安繼免費營養午餐政策後，又推出無菸城市政策，希望盡可能效法國外城市，設置吸菸區或吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者有效分流，打造友善的無菸公共環境；但卻遭行政院前政委張景森批評，是否設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁；對此，北市研考會主委殷瑋在臉書與IG等社群軟體都貼出短影片批評，質疑張景森「你是認真的嗎？」還是講屁話？如果有講屁話專區，張景森可能會每天被關在那邊。

廣告 廣告

張景森質疑蔣萬安推無菸城市是霸凌，殷瑋則貼出短音替蔣萬安辯護，質疑張景森「你是認真的嗎？」還是講屁話？如果有講屁話專區，張景森可能會每天被關在那邊，因為放屁是一種天賦、有時候是忍不住的，但抽菸是一種選擇，抽不抽菸是自己可以控制的，拿放屁跟抽菸對比完全不通。

殷瑋大酸說，有研究顯示，聞伴侶的屁有益身體健康，反觀吸菸有害身體健康，是國際組織、國民健康署確認的科學事實，張景森怎會拿放屁跟吸菸來類比？且張景森稱戶外是可避讓空間，不吸菸者與吸菸者在路上、捷運站或學校狹路相逢，怎麼避讓？

殷瑋表示，若需避讓，為何是不想吸到致癌物質的孩子、家長、氣喘者要避讓吸菸者？質疑張景森的說法完全不通。至於張景森反對政策霸凌，殷瑋說，東京、大阪、首爾等國際大都市，都是用道德立場政策霸凌嗎？張景森鼓動吸菸者找蔣萬安理論、噴菸在蔣的臉上，這才是霸凌。

更多風傳媒報導

