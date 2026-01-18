蔣萬安拋「營養午餐免費」藍白不同調！柯文哲當眾開嗆

政治中心／李汶臻報導

2026年九合一選舉在11月28日登場，國民黨蔣萬安尋求在首都市長爭霸戰中拚連任。但他日前拋出的「台北市營養午餐全面免費」、「生生喝鮮奶3.0」政策震撼全國，並掀起一波政治巨浪，也讓他的連任之路是否受阻，成為政壇關注焦點。面對各縣市政府積極推動營養午餐免費的議題，民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）公開表態稱「完全營養午餐免費，其實基本上就是個民粹政治」，他開嗆「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。此外，柯文哲還強調自己堅決反對「生生喝鮮奶」政策。

台北市長蔣萬安1月6日主持市政會議，並做出3點重大裁示，其中，除了推出「生生喝鮮奶3.0」即設籍北市的2至15歲孩子可於每週領1瓶鮮奶外，更宣布「鮮奶只是第一步」，蔣萬安還拍板從今（2026）年底，午餐免費、營養到位，市府要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。





蔣萬安日前拋出「營養午餐全面免費」、「生生喝鮮奶」政策，引發爭議。（圖／民視新聞）





柯文哲18日下午出席民眾黨舉辦的2026松信夥伴見面會，針對蔣萬安拋出的「營養午餐全面免費」政策作出回應了。柯文哲從學術角度分析指出，營養午餐完全免費，是沒有排富，所有人通通免費，實則「違反社會福利偏向弱勢」理論。柯文哲進一步表示，除非是在少子化嚴重、大家普遍不願生育的情況下，政府必須透過多項政策鼓勵生育，若營養午餐等福利措施是基於這樣的背景與理由，他才認為可以接受。

民眾黨18日下午舉辦2026松信夥伴見面會，黃國昌（最右）、柯文哲（中）均出席。（圖／民視新聞）





柯文哲更開轟營養午餐免費的政策「基本上就是個民粹政治」，若是為了減輕育兒負擔、鼓勵生育，他雖認為有騙選票之嫌，但仍勉強可以接受「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，只是稅收挪一部分來處理；但若訴求社會財富重分配，柯文哲則認為營養午餐全面免費並無實質意義。

柯文哲針對「營養午餐全面免費」表態了。（圖／民視新聞）





至於「生生喝鮮奶」議題，柯文哲強調自己堅決反對每週喝鮮奶，並以醫生角度分析稱，小孩子早上10點喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉。柯文哲直言「但這騙選票非常有用，民粹政治，沒有實際上的意義。你也知道騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」。

原文出處：「營養午餐免錢吃、生生喝鮮奶」全在騙？柯文哲「看破實情」當眾嗆蔣萬安

