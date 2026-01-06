蔣萬安拍板北市國中小營養午餐全面免費 18萬人受惠、預算增20多億

蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費。（圖：蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安今天（6日）祭出三大利多，其中國中小學營養午餐全面免費，估計市府至少得籌措20多億財源。不過蔣萬安重申「再苦也不能苦孩子」，此舉不但能減輕家長每年上萬元支出，更能透過市府把關、讓食材選擇和品質控管更優化。

蔣萬安在市政會議中表示，對孩子的營養政策，他始終堅持「再苦也不能苦孩子」，因此在2024年底，當中央喊停「班班有鮮奶」時，他就決定「中央不做台北做」，去年成功推動「生生喝鮮奶」，今年還將進一步升級為「生生喝鮮奶3.0」：涵蓋國中生，並向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

今年起更決定北市公私立國小及國中「營養午餐」全面免費，做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

蔣萬安指出，營養午餐不應該只是一頓飯，更是「平權」的重要環節，隨著物價波動，市府團隊發現家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素、而在餐桌上感受到差異，市府決定透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，就能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出；更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

市議員張斯綱詢問受惠人數，市府教育局長湯志民估計，每年所需預算大約20多億元，期盼能藉由《財劃法》來支應，受惠人數預估將近18萬人，相關預算將先在下會期「第一次追加減預算」時編列，最快在115學年上路。

由於現階段營養午餐餐費標準不同，湯志民以平均價格計算：國小大約63元、國中約67元，至於未來補助是用均價還是最高價來補助？則還要再研議。

至於有議員憂心一旦賴政府《財劃法》附署卻不執行，營養午餐是否能還免費？湯志民說，原則上市府會先評估相關財源，只要《財劃法》來源穩定，就會每年固定編列；但目前補助款項尚未下來，市府會先自行編列預算來支應。（張柏仲報導）