蔣萬安拍板營養午餐全免費！闕枚莎推生生喝鮮奶3.0：健康政策串聯老幼

政治中心／程正邦報導

蔣萬安在市政會議裁示，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安今（6）日於市政會議正式宣布，自今年起台北市公私立國中、國小將全面實施「營養午餐免付費」，預計每名學生每年可為家長省下逾萬元的開支。對此，長期關注校園食安與學童發育的市議員闕枚莎表達高度肯定，認為這是不分貧富、真正落實平權的里程碑。她更進一步呼籲市府應趁勢推動「鮮奶 3.0」與「敬老卡消費升級」，打造覆蓋全齡的營養照顧網。

闕枚莎肯定蔣萬安營養午餐免費，建議應延伸至高中生，並將頻率提升至每週 2 至 3 瓶。（圖／闕枚莎提供）

營養升級：從「鮮奶」到「午餐免費」的最後一哩路

蔣萬安在會中強調，「鮮奶只是第一步」，今年台北市將投入約 20 億元經費，推動公私立國中小午餐全免。以每餐 60 至 70 元計算，家長一年可節省約一萬元。闕枚莎議員提到，她自 111 年起便成功推動「一餐有機米、三餐有機菜」等政策，未來午餐免費後，市府應進一步強化食材溯源，並恢復「珍食美味午餐大作戰」競賽，鼓勵學校研發既健康又受學生歡迎的創意菜單。

成長力加碼：敲開「生生喝鮮奶 3.0」大門

針對學童鈣質攝取，闕枚莎提出「生生喝鮮奶 3.0」計畫，建議將目前每週領取一瓶的制度再優化。目前政策已涵蓋 2 至 15 歲，闕枚莎建議應延伸至高中生。並呼籲將頻率提升至每週 2 至 3 瓶，目標是讓發展關鍵期的學童「天天有鮮奶」，確保鈣質攝取充足，降低未來骨質疏鬆的風險。

闕枚莎推生生喝鮮奶3.0，讓北市健康政策串聯老幼。（圖／闕枚莎提供）

敬老卡轉型：打造銀髮族專屬的「健康補給卡」

除了關注學子，闕枚莎也對敬老卡的實用性提出具體改革建議。她指出，許多長輩同樣面臨肌少症與鈣質流失挑戰，而四大超商門市密集，應成為敬老政策的延伸。

闕枚莎已在議會提案，建議開放敬老卡點數於超市、超商兌換「健康補給品」，如牛奶、豆漿或營養補充液。呼籲市府將敬老卡轉型為「健康生活卡」，讓長輩能就近利用點數補充營養，將「預防勝於治療」的觀念落實在社區角落。讓幸福城市不只是口號，而是每一餐、每一瓶鮮奶的紮實照顧。

