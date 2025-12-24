蔣萬安拒提北捷殺人犯姓名 精神科醫曝原因：這是正確的做法

記者李鴻典／台北報導

台北市12月19日發生無差別殺人事件，台北市長蔣萬安受訪拒絕再提凶手名字，「不希望凶手因為恐怖犯行而得到名聲。」精神科醫師沈政男說，這是正確的作法！

台北市長蔣萬安受訪拒絕再提凶手名字。（圖/記者楊士誼攝影）

沈政男表示，蔣萬安刻意不提犯案者名字，理由是「他要造成大家恐慌、不讓他得逞」，這是正確的作法！他說，大家如果有看他這幾天的相關貼文，應該也會發現，他也沒提到犯案者的名字，但他的理由還有更多：避免被其他潛在犯案者「烈士化」，把他當成模仿甚至崇拜的對象。

廣告 廣告

沈政男分析，這位犯案者明顯就是模仿鄭捷，這一點大家已經知道，在這裡提出另一起可能也是他模仿來源的隨機殺人案：2012美國的奧羅拉戲院槍擊案。那位犯案者是神經科學博士班中輟生，犯案時戴防毒面具，身穿軍事裝備，跟台北這位犯案者的打扮類似。

鄭捷是不是讀過國防大學，後來被退學？跟台北最近這位犯案者的志願役生涯是不是類似？為什麼兩人都對軍事生活有興趣？軍事訓練強調的是剛強、堅毅、攻擊與抵抗，容易吸引有這方面特質的人。

沈政男提到，從今早曝光的酒駕紀錄來看，最近這位犯案者很快就被軍方開除了，「我想這是他人生最大的挫折！」網路說他自導自演酒駕，但從入伍兩個月就被開除來看，顯然不是這樣，而是不小心酒駕，意外被開除。是不是因此埋下了恨意與殺機？有待警方解碼他的筆電紀錄。

一直到現在都看不到這位犯案者的任何言論與想法，即使他構思殺人計畫這麼久，都沒有透露背後動機與情緒，實在少見。這類隨機殺人者，通常對於使用口語表達情緒顯然比起肢體暴力困難許多，如果可以用語言文字或圖像抒發負面情緒，通常可以減少肢體暴力宣洩的可能。

「我看到網路上有人說，為什麼受害者以男性居多，是不是厭男？不是！而是：相對上，他不忍傷害女性！」

沈政男提到，他戴面罩、穿軍事裝備，還有施放煙霧彈，一方面是為了擴大攻擊力道，但從心理學來說，也是一個自我催眠的儀式，要把自己變成無情的殺人機器，然而，他還是有殺不下去的時候！

「關於他是否有輕生意圖，我再講一次，他從頭到尾就已經想好，如果遭到逮捕，就要結束自己的生命，這是從他事先探勘商業大樓頂樓，以及犯案後從容走向頂樓，所能做的唯一合理推論，也符合這類大規模隨機殺人常見的樣態」。

沈政男也表示，很遺憾，他的父母昨天出來下跪道歉，跟11年前的鄭捷父母一樣。還好，大家對犯案者爸媽的譴責，跟鄭捷那時比起來，已經沒那麼猛烈。

最令人感佩的是余媽媽，也就是捨身救人的余先生的高齡母親，她竟然請求大家不要責怪犯案者的爸媽，還說自己也不怪他們，這是大慈大悲，充滿人生智慧的表現！

沈政男強調，沒有必要因此改變生活方式，因為不可能知道下一起類似案件會怎樣。大家可以做的是，就像不只一位受害者家屬所講，集思廣益想一想：為什麼一個那麼年輕的人會犯下這麼嚴重的錯誤？

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文父母下跪道歉 律師列一表嘆：這跟誅連九族相去不遠

柯文哲哭家裡沒傭人很節儉 陳佩琪親揭跪著擦地板真實原因：日常

拆解鄭麗文東吳演說只有三招 賣慘、價值錯亂、「全世界都對不起我」

張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！

