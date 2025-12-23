蔣萬安拒提隨機殺人案嫌犯姓名 不讓張文恐怖罪行獲名聲

台北市19日發生隨機殺人案，市長蔣萬安今天說，如同紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）拒絕講出基督城清真寺攻擊事件槍手名字，他也不願提到殺人案嫌犯姓名，不讓其因恐怖罪行獲得名聲；他不希望嫌犯名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活。

台北市19日發生隨機殺人案，市長蔣萬安（前左）23日說，他不願提到殺人案嫌犯姓名，不讓其因恐怖罪行獲得名聲。（中央社資料照）

嫌犯張文19日在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。事件引發各界高度關注。

廣告 廣告

蔣萬安今天上午主持台北市政府市政會議，據與會人士轉述，蔣萬安在會中裁示，不要在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，因為2019年紐西蘭基督城發生造成數十人死亡的槍擊案時，阿爾登就拒絕提到槍手的名字，強調不願讓槍手因為恐怖罪行獲得任何名聲。

蔣萬安說，他非常認同阿爾登的做法，他不希望1219隨機殺人案的嫌犯名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活，因為無論此案嫌犯是出於什麼動機，目的之一必然是造成大家的恐慌情緒；市府會繼續努力，將台北打造為可以安全生活的城市，不讓嫌犯得逞。

此外，蔣萬安在會中表示，他要代表全體市民向警察致上最高敬意，警察當天在高度危險下，仍盡最大努力突破阻礙、追查嫌犯，趕赴第一線守護市民安全，這份勇氣與專業，市府與市民都看在眼裡。

他說，他理解事後對此案處置方式會有各種討論，有些人從上帝視角批評警察局作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，他對此不予置評；但他知道，警察們是在高度壓力下，以保護市民為最高原則，依照瞬間可得到的資訊做出專業判斷，市府對此表達支持。

蔣萬安指示警察局，務必關心同仁身心狀況，若有需要應立即提供支持資源，讓每位警察在完成任務後，都能獲得妥善照顧及陪伴。