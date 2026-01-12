蔣萬安拚年底打造「無菸城市」借鏡日本採原則禁止、例外開放

台北市長蔣萬安接受媒體專訪時提出，預計年底將推動「台北無菸城市」，擬參考日本東京設置吸菸區，採「原則禁止、例外開放」原則，讓吸菸者與非吸菸者分流，打造友善的公共環境。董氏基金會也表示支持設置「戶外定點吸菸」，不過台北市地狹人稠，如何劃設吸菸區仍考驗市府該如何執行。

民調：逾8成民眾支持設置指定吸菸區

北市研考會曾在去（2025）年10月進行民調，結果顯示市民普遍支持戶外禁菸，有85.6％的市民曾遇他人行走中吸菸，其中68.4％感到不便或困擾。

另外，83.2％市民支持政府推動「禁止在戶外邊走邊吸菸，吸菸者須至指定吸菸區吸菸」的作法。對於僅能在指定吸菸區吸菸的接受程度，有53.4％市民認為「限定在指定地點吸菸」屬合理範圍。

至於有效減少行走吸菸的措施中，有45.9％市民支持「提供吸菸者可前往的固定地點」，41.4％市民認為應「加強巡查與開罰」，反映市民期待公共空間的吸菸行為政府能介入管理。

年底打造無菸城市、推AI辨識違規吸菸

蔣萬安指出，台灣和日本對於打造無菸環境的思維不一樣，台灣會劃設禁菸區，但民眾認為沒有禁止的區域即可吸菸，反觀日本是明確規範哪裡可以吸菸，像是在室內外設置吸菸區或吸菸室，在戶外邊走邊吸菸的人數逐漸減少。

另外，為因應新型菸品帶來的問題，北市府依《台北市新興菸品管理自治條例》，明定高中職以下校園周邊50公尺範圍內，不得販售或陳列加熱菸，連展示、廣告都不行。除法規強化控管，市府也將在部分禁菸場域導入AI辨識系統，透過即時廣播進行勸導違規行為，以科技輔助方式提升執法效能。

日本現行吸菸制度

日本大部分的公共場所，像是室內的餐廳、辦公室等地方都禁止吸菸，如果想吸菸就必須到公共場所設置的「指定吸菸室」或「吸菸區」。

除了室內禁止吸菸，同樣禁止在路上邊走邊吸，特別是像東京、大阪等大城市，很多區域尤其是車站周邊、商店街、觀光景點等，都會劃設為「路上喫煙禁止地區」。在這些區域，即使是室外也禁止邊走邊吸，只能在指定的「公共吸菸區」吸菸。每個自治區的規定都有所不同，違反者恐怕會被處以罰款。

日本規定室外禁止邊走邊吸，只能在指定的「公共吸菸區」吸菸。（圖／photo AC）

無菸環境政策應「由內而外」推動

此外，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，世界衛生組織（WHO）建議無菸環境政策應「由內而外」推動，先全面落實室內公共空間禁菸，再進一步規畫戶外定點吸菸區，引導吸菸行為集中管理，以降低二手菸暴露風險。

執法與管理成關鍵

林清麗指出，雖然國內吸菸率逐年下降，但全台仍約有250萬名吸菸者，肯定台北市府提出「戶外定點吸菸」的分流策略。不過，她也提醒台北市人口密集，設置戶外吸菸區需兼顧商家配合與民眾遵循，建議納入環保局協助清潔與管理，參考香港、澳洲設置熄菸桶的作法。另外，現行執法權限僅限衛生單位，人力不足問題仍待解決，如何跨部門強化稽查，將是落實無菸城市的重要課題。