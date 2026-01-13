蔣萬安拚打造無菸城市 陳宥丞提3配套盼守住市民呼吸權

全球多國透過設置指定吸菸區、明確分流吸菸者與非吸菸者，落實公共空間管理，兼顧健康權與城市永續發展。（示意圖／周志龍攝）

台北市長蔣萬安提出打造「無菸城市」構想，規劃明確標示吸菸區，透過分流機制區隔吸菸者與非吸菸者，營造永續的公共環境。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表達正面肯定，並提出三項配套建議，期盼為台北市打造更乾淨、友善的生活環境。

陳宥丞表示，過去台灣以擴大禁菸區作為主要手段，但實務上卻產生擠壓效應，吸菸者缺乏合法空間，轉而在騎樓、防火巷甚至邊走邊抽，反而讓二手菸與菸蒂問題更難管理。根據市政建設民意調查，高達68.4%的民眾對「邊走邊抽」感到困擾，顯示現行做法成效有限。

他指出，市民其實已清楚表達期待，114年市政建設民意調查顯示，83.2%的市民支持「禁止戶外邊走邊抽，並設置指定吸菸區」，且有45.9%的民眾認為設置更多吸菸專區，是解決亂象最有效的方法，比例甚至高於主張加強開罰者。他強調，有效的分流疏導與空間管理，才能真正保障非吸菸者的呼吸權，而非一味圍堵，製造更多違規與對立。

民眾黨台北市議員陳宥丞肯定蔣萬安打造無菸城市方向，並提出硬體規格、站點佈設與執法配套三大建議。（圖／陳宥丞臉書）

針對政策執行面，陳宥丞提出三大配套重點。首先是硬體規格必須到位，吸菸區不能只是用紅線畫框，否則只是變相的毒氣室與擴散源，必須比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，並導入負壓與過濾系統，確保菸味不外溢，將外部成本徹底內部化。其次是站點密度與佈點策略，市府應運用人流大數據，在商圈、轉運站等熱點區域精準設置，讓吸菸者在合理步行距離內就能抵達，降低違規誘因。

最後，陳宥丞強調，人力與執法配套同樣不可或缺，一旦設立合法吸菸空間，對於邊走邊抽等違規行為就必須展現鐵腕執法，警方與環保局的人力調配需同步到位，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權。他指出，設置戶外吸菸區不是對菸害的妥協，而是為了守護絕大多數市民呼吸權所建立的合理防線，唯有透過分流疏導與嚴格執法，才能真正落實無菸城市，還給台北市民一個乾淨、友善的生活環境。

※CTWANT提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

