蔣萬安拚連任從起家厝出發了 今年首場與里長有約從中山區固樁

各界雖看好他連任，但台北市長蔣萬安不敢大意，今年第一個「市長與里長有約」昨（2日）正式展開，首站就選在他擔任立委時的本命區中山區；除讓里長了解市政推動成果外，也希望更深入熟悉當地里民的想法與需求。至於會選擇從中山區出發，蔣萬安直言，因為這裡是他的「起家厝」。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

對此，蔣萬安表示，選擇中山區是因為「這是我的起家厝」，當年選中山、北松山立委時，許多地方事務「都是里長教我的」，如今已與里長相識超過10年，不論身分如何改變，「不忘初衷」始終是從政信念。

廣告 廣告

外界解讀，蔣萬安回防本命區具有濃厚固樁意味。

對於蔣萬安拚連任從中山區出發，顏若芳認為，國民黨立委王鴻薇去年罷免案雖未通過，但「同意罷免票」比例高，顯示本命區並非牢不可破；若連任選舉票數與本屆持平，代表蔣萬安僅守住基本盤，市民對施政成效未必有明顯感受。

台北市議員李明賢。（翻攝自李明賢臉書）

國民黨市議員李明賢認為，蔣萬安想以「政績牌」帶動選票，因此平日市政經營與扎根作為爭取連任基礎；而蔣的本命區屬藍營艱困選區，從此處出發可鞏固基本盤、深化地方經營與選民連結，也能應對綠營可能派出的強棒，提升跨越過半選票的勝算；至於黨內提名時間可能延後，蔣正式投入參選也可能會到5、6月才準備展開。

國民黨市議員詹為元表示，藍綠在中山區勢均力敵，蔣萬安必須在此區拿下多數選票，並在連任選舉中超越本屆得票，才能看出其4年執政成績是否通過選民檢驗；而透過「里長有約」能直接面對地方基層，有助了解。

台北市議員詹為元。（翻攝自詹為元臉書）

有關民進黨台北市長人選，雖然人選眾多，但尚未決定推誰，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態登記，其餘包括立委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，及台北市議員苗博雅等人都曾被點名。

對此，民進黨市議員顏若芳表示，綠營基層選民「各有喜好」，尚未出現明顯壓倒性支持。

李明賢認為，綠營並不認為在台北市的選戰是必輸局面，最後依然會傾全黨力量拉抬選情；而王世堅是綠營在台北聲量最高、聲勢最強的人選，也最獲中間選民支持。至於詹為元，則認為民進黨長期忽視經營台北市，「沒有培養自己的在地人才」，才需頻繁尋求「外援」，反映黨內對現有人馬信任度不足。

民進黨市議員顏若芳。（翻攝自顏若芳臉書）

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打

Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁