蔣萬安拚連任 從起家厝出發

台北市長蔣萬安115年度市長與里長有約活動，2日首場選在他的「本命區」中山區。蔣表示，與許多里長相識超過10年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目。（陳俊吉攝）

台北市長蔣萬安在民國115年首個工作日（2日）安排「市長與里長有約」行程，與里長交流市政推動成果，首站選在他擔任立委時的本命區中山區，他坦言因為這裡是他的「起家厝」，外界解讀蔣此舉為提前布局選戰。藍綠陣營皆指出，蔣萬安若要在連任之路站穩腳步，得票數須超越本屆，才能被視為4年市政成績是否及格的重要指標。

蔣萬安昨表示，選擇中山區是因為「這是我的起家厝」，當年選中山、北松山立委時，許多地方事務「都是里長教我的」，如今已與里長相識超過10年，不論身分如何改變，「不忘初衷」始終是從政信念。外界解讀他回防本命區具有濃厚固樁意味。

國民黨議員詹為元指出，蔣萬安透過「里長有約」能直接面對地方基層，中山區藍綠勢均力敵，蔣必須在此區拿下多數選票，並在連任選舉中超越本屆得票，才能看出其4年執政成績是否通過選民檢驗。

國民黨議員李明賢表示，蔣萬安想以「政績牌」帶動選票，可能延後提名，直到5、6月才正式參選，藉由平日市政經營與扎根作為爭取連任基礎。他指出，蔣萬安的本命區屬藍營艱困選區，從此處出發可鞏固基本盤、深化地方經營與選民連結，也能應對綠營可能派出的強棒，提升跨越過半選票的勝算。

民進黨議員顏若芳指出，國民黨立委王鴻薇去年罷免案雖未通過，但「同意罷免票」比例高，顯示本命區並非牢不可破；若連任選舉票數與本屆持平，代表蔣僅守住基本盤，市民對施政成效未必有明顯感受。

綠營北市人選尚未明朗，目前傳出包括壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、立委王世堅、行政院副院長鄭麗君及台北市議員苗博雅等人。顏若芳說，基層選民「各有喜好」，尚未出現明顯壓倒性支持。

詹為元表示，民進黨長期忽視對台北市的經營，「沒有培養自己的在地人才」，選市長時往往找不到合適人選，需頻繁尋求「外援」，反映黨內對現有人馬信任度不足。

李明賢則認為，基層民代中最強人選是王世堅，他聲量高、日前力挺蔣萬安，也顯示爭取中立選票的企圖，強調綠營並不認為在台北市的選戰是必輸局面，最後依然會傾全黨力量拉抬選情。