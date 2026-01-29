蔣萬安拚連任！ 最新民調輾壓鄭麗君、王世堅

最新民調當中，蔣萬安以62%領先鄭麗君的25%，也以60%勝過王世堅的27%。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安拚2026連任，持續聚焦在市政上，尤其輝達執行長黃仁勳已經抵台，預計這兩天有望與蔣萬安見面。台北市府強調，一切配合黃仁勳安排。而現在綠營誰要出戰都還未定，因為最新民調當中，蔣萬安以62%領先鄭麗君的25%，也以60%勝過王世堅的27%，差距都高達30個百分點以上。

民眾：「市長我愛你呀。」

在台北燈會記者會結束之後，台北市長蔣萬安沒有選擇馬上離開，而是到台下一一和貴賓們握手致意。有人看到他就像小粉絲，小尖叫很開心，顯見人氣依舊或許能站穩2026。只是綠營人選點兵點將，最後議長戴錫欽點了鄭麗君，說她才是蔣萬安的最強敵軍。

台北市議長戴錫欽：「不管是從這次關稅談判，或者是仇恨值相對低，鄭麗君仍然是可敬的一個潛在對手，有信心能夠在台北市打出漂亮的一仗，讓萬安能夠有機會多到其他縣市去輔選。」

其實基層擔心鄭麗君一旦出戰，恐怕會拖住蔣萬安得多留守在台北市，導致他無法到外縣市輔選。少了一位重量級母雞，就怕會衝擊國民黨整體選情。

台北市長蔣萬安：「離選舉還有一段時間，我們就是持續專注在市政，推動各項建設。」

綠營內當前確實屬鄭麗君呼聲高，不過根據最新民調顯示，蔣萬安以62%輾壓鄭麗君的25%，差距達到37個百分點；而跟王世堅比較，則是以60%勝過27%，差了33個百分點，都取得很大的領先優勢。

立委（國）王鴻薇：「蔣萬安很可能，就變成一個領頭羊的角色，而他一個大幅領先的聲勢，也有可能在2026的縣市長選舉裡面，出現了外溢效果。」

立委（國）徐巧芯：「如果是卓榮泰或是鄭麗君來選，為什麼兩個人的差距，都跟蔣萬安差很多，賴清德的意志。」

蔣萬安的連任優勢，敵營到底誰敢來戰，都還說不準，因為就政績而言，確實端出成績。例如輝達落腳北士科，1/31之前就有望與黃仁勳見面。

台北市長蔣萬安：「最主要也是要看黃仁勳這段期間，他的行程安排，我們都準備好，我們預計就是會在農曆年前完成簽約。」

一切都等待黃仁勳的安排，台北市府隨時配合，儘管一切並非實質簽約，而是形式上的合作意義。但跨出了這一步，也果然在民調上拉大差距。

