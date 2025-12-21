蔣萬安拜訪父女檔醫師英雄 顏瑞昇：救人是天職沒想到危險

台北市長蔣萬安專程到台大醫院向當時勇敢救人的顏瑞昇醫師表達感謝。

1219張文隨機殺人案，發生第三天，今天(21)又有更多溫暖的故事被揭開，台北市長透露在探視受傷民眾時，被傷者拜託找到兩位第一時間救他的醫師恩人，蔣萬安下午就專程前往臺大醫院向當天及時出手救助傷患的台大醫院急診部醫師顏瑞昇以及他的女兒小顏醫師顏均蓉致謝，也轉送病患親手寫的感謝信。顏瑞昇謙虛的表示，救人是醫師的天職，當時也沒考慮到可能的危險，他也對當天現場的指揮與病患分流處置給予高分肯定。

其實顏家父女，當天是和家人在百貨公司對面的餐廳聚餐，沒想到碰上這起無差別攻擊事件，顏瑞昇表示看到那種大量傷患的情況，任何一個急診醫師都會站出來盡力處理，他沒有多想危險，就和女兒小顏醫師跑到對街去協助檢傷和處理，他也非常肯定當天緊急醫療網的反應，包括救護技術員的包紮、止血等處置都非常得宜，還有警察維安與現場還有很多熱心民眾幫忙，整體而言，現場雖然看起來混亂，但他身在其中，還是要給這次緊急救護體系的表現給予高分，整個處置非常夠水準。

顏瑞昇回憶當時有兩名傷患讓他印象深刻，其中一人頸部有傷，甚至言語上就有小小狀況，評估其雖沒有像OHCA個案危險，但其潛在危險性還是很高，應該立即送到較近的創傷中心；另一個傷者則是腹部穿刺傷的個案有更大潛在危險，雖傷害時間出現較晚，但還是請救護技術員盡快送到就近的醫院處理，目前側面得知2名傷害狀況還算穩定。顏醫師強調自己身為醫師，他期盼逝者安息，傷者早日康復，也希望大家對社會要有信心，我們這個社會非常溫暖，有需要大家都會伸出援手。