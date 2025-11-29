蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

台北市長蔣萬安29日出席建安國民小學70週年校慶慶祝大會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今(29日)出席建安國小校慶，不過有家長抱怨，活動變成狗腿蔣萬安專場，孩子曬了快一小時的太陽。校方表示，流程並未有延遲，活動期間並持續關注學童身體狀況。

該家長於社群平台表示，市長整個活動延遲快一小時，讓他感到相當不滿，直呼何時可以取消這種長官在台上納涼，小朋友在台下曬太陽的閱兵式體育表演會，且還營造好像小朋友都很熱烈歡迎的樣子。

有家長也認為，這種類型的校慶是陋習，運動會與園遊會的主角是孩子，但一堆民代、市長輪番講一大堆，只是剝奪孩子活動時間。

根據北市府採訪通知，該場活動蔣萬安表定上午8點30分出席，蔣萬安約莫8點40分抵達，短暫回應媒體提問後便入座。

建安國小回應，今日校慶慶祝活動感謝親師生及貴賓的祝福與熱情參與，活動得圓滿順利完成。針對外界關心活動流程延誤情形，本校並沒有所謂延遲情形，皆按照實際流程進行，且於活動期間皆持續關注學童身體狀況，確保學生健康與安全。

