蔣萬安挨綠營酸雙城論壇「帶軍演回台」 蔡正元：其實他幫多拖了半個月

由於台北市長蔣萬安28日才參加雙城論壇，從上海往返台灣，中國29日隨即開始對台發動軍演，引起綠營批評「蔣萬安前腳剛走，解放軍後腳就來」，所謂赴中交流根本就讓中國敵意未減。對此，前立委蔡正元表示，其實正是雙城論壇卡住時間，才讓軍演延後，是蔣萬安幫多拖了半個月。​

蔡正元在節目《頭條開獎》表示，美國總統川普在25日宣布一筆111億美元的台灣軍售案，是有史以來最多，如果中國不有所反應 ，面子往哪裡擺？「可是我又不能夠馬上反應，為什麼？因為偏偏那個蔣萬安沒事幹，排個雙城論壇在昨天（28日）！」

蔡正元說，中共總不能在舉辦雙城論壇的時候，直接宣布進行演習， 所以一定要拖到蔣萬安的論壇結束以後才開始，「所以正確來講，蔣萬安幫我們多拖了半個月。」

