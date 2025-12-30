蔣萬安挨酸「帶軍演當雙城論壇伴手禮」 王世堅逆風相挺：做得剛剛好

民進黨立委王世堅表示，他覺得蔣萬安這次參加雙城論壇「做得剛剛好」，並表示不會把軍演和雙城論壇成功與否做連結。資料照，楊亞璇攝



台北市長蔣萬安上週日（12/28）赴上海參加雙城論壇，未料返台隔日，中國解放軍隨即宣布圍台軍演，民進黨立委紛紛諷刺難道這是「中國給蔣萬安帶回的伴手禮」？直言沒有什麼「雙城好，兩岸好」。不過號稱「蔣師」的民進黨立委王世堅卻出面為蔣萬安緩頰，認為蔣萬安這次代表台灣和上海做城市間的交流「做得剛剛好」，不會將中共是否軍演，和蔣萬安參加雙城論壇是否達到效果做連結。蔣萬安今日下午被問及王世堅相挺一事，則連稱8個謝謝，並無正面回應。

雙城論壇上週日登場，台北市長蔣萬安於論壇當日啟程飛往上海，還致贈上海市長「錫盤子」，表達台北市對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。不過雙城論壇隔日，中共隨即宣布圍台軍演，讓綠營大酸蔣萬安未能帶來兩岸和平，還稱軍演是中共給蔣萬安帶回來的伴手禮。

不過王世堅卻出面為蔣萬安緩頰，表示他個人不會用比較戲謔的口吻，針對不同政黨政治領袖評論，因為不管再怎麼說，蔣萬安也是我們人民一份子，是首都台北市長，市長代表台北跟上海雙城論壇，城市之間的交流沒有問題。

王世堅接著指出，除非交流中有檯面下、密會就不好，不過在他看來「蔣萬安做的剛剛好」，上午去，晚上就回來，安排的行程也很透明，他不會把中共要不要軍演，把蔣萬安雙城有無達到效果當標準，「蔣萬安去就該收回軍演？不敢做這種奢望。」

針對王世堅出聲相挺，蔣萬安今日下午赴議會送水果，慰問議員審查預算時被問及此事，蔣萬安僅連續說了8次謝謝，並未正面回應。

