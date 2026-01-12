蔣萬安推免費營養午餐！多縣市跟進 王婉諭曝隱憂：免錢的最貴

對於蔣萬安日前推出免費營養午餐政策，時代力量黨主席、前立委王婉諭昨po文，強調「免錢的，最貴。」（本刊資料照）

台北市長蔣萬安日前推出免費營養午餐政策，許多縣市也跟進，時代力量黨主席、前立委王婉諭昨（11）日po文，強調「免錢的，最貴。」她堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐，她更透露，一旦全面由政府買單之後，政府一定想方設法地壓低成本，最後必然會走到的惡性循環，導致食安風險升高，最終陷入「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

王婉諭昨於臉書po文，提到部分縣市免費營養午餐政策，她認為這樣的狀況下，會變成失去彈性調整空間的全額買單，只會鎖死供餐成本，省了孩子的營養，犧牲了孩子的健康。「過去，台灣已有許多縣市提供免費營養午餐，造成供餐品質下降、廚餘暴增的惡例。」

廣告 廣告

王婉諭強調，她能理解，為什麼這樣的政策會受到歡迎。雖然清寒家庭多數都有補助，但能讓更多家長們少一筆支出，但作為一個長期關注食農教育，也很在乎孩子每天吃進什麼的家長，「我必須逆風地問一句：這樣做，真的對孩子比較好嗎？」

王婉諭分析提到，完全可以想像，一旦全面由政府買單之後，政府一定想方設法地壓低成本。因公務預算調整困難，加上補貼金額很難即時跟著物價、工資調整，最後反映在孩子餐盤裡的，往往就是螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或薯條、雞塊這類高度加工食品。偶爾吃當然沒關係，但長期食用就會增加肥胖與三高風險，且低成本背後，就是無止盡的食安風險。把價格壓到極限的制度，必然會走到的惡性循環：「預算被壓低 → 廠商只能撐成本 → 食安風險升高 → 重罰與稽查 → 優質廠商退出。」最終陷入「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

王婉諭也請大家著想像，如果只給50元，能買到什麼樣的一餐？但這不是什麼省錢挑戰，而是台灣很多孩子的日常。「我自己常常煮飯，我根本無法想像，在這種預算下，到底要怎麼煮出好吃、健康、又安全的菜？」而中央政府只規定熱量與營養基準，卻沒有一套透明的「計價公式」，告訴地方這樣的營養，各縣市合理的成本是多少。在這種「各憑本事」的定價方式，造成的結果就是全台價差極大，像是台北、連江可以到80元，新北只有60元，高雄、雲林則只有50幾元。「導致同樣是台灣的孩子，吃得好不好，竟然只看戶籍在哪裡。」

王婉諭建議我們可以學日本、韓國，日本在今年正式把「學校午餐費的根本性負擔減輕」納入國家預算，但他們刻意不用「全面免費」這個說法，而中央政府訂出清楚的補助基準：每名學童每月約5,200日圓，如果實際費用高於基準，超出的部分可以由地方或家長負擔；韓國的政策更是全面，早在1981年就訂立「營養午餐」專法，幾乎全面採公辦公營模式，每所學校自設廚房，有充足廚工人力，每餐預算換算新台幣約200元。

王婉諭認為，蔣萬安市長在選舉年拋出此買票政策，迫使其他縣市紛紛跟進，「不是在解決學童的問題，只是在解決選票的問題。」要解決這些亂象，最該做的就是儘速做到營養午餐的法制化。她坦言自己在立法院時，提出過《學校飲食教育法》草案，主張將營養基準、計價方式與人力配置通通法制化。不過在這一屆的國會中，各黨派幾乎都有提出自己的版本，卻因為「錢」的因素遲遲無法推進。「我要呼籲朝野，正視孩子餐盤裡的危機，儘速通過這項遲到多年的專法。」同時，她也要向地方政府喊話，不要再陷入「免費營養午餐」的相互追逐與數字競賽。讓孩子不只吃得健康，還能從中認識這片土地生長出的食材，才是該努力的方向。

更多鏡週刊報導

女兒英國留學靠10張台積電！不敗教主曝已賺破千萬 不藏私傳授3重點

鄉民疑惑過年越來越沒年味？ 網吐實況：年輕人寧願賺加倍

他曝月薪3萬年輕人「精緻窮」原因 引正反網友戰翻了