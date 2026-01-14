蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇質疑騙選票：已有10個縣市在做

蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇：已有十個縣市在做了 難道要用營養午餐騙選票？曾薏蘋攝

台北市長蔣萬安最近也推出營養午餐、無煙城市等政策，反應不錯，民進黨祕書長徐國勇今被問到，那會不會擔心2026台北市長選舉一役，蔣變得更難打時表示，「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛！」台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐之前，已經有十個縣市在做營養午餐了，這些縣市財政都沒台北市好，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？而現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐就要想來騙選票嗎？

至於被問到，民進黨台北市長人選？他說，台北市其實被點名的太多了、非常多個，連媒體朋友都曾經點名過他。他坐在這裡也跟大家講過說，「我不會選，因為我現在是祕書長」。台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的？現在正在一一地評估，每一個位置上，最好的時機，選最適當的人；至於那有沒有可能在年底前提名？「我也在這裡來具體的回答：是可能的」。

徐國勇今受訪指出，他當過台北市議員，也是台北市選出的立法委員。台北市的財政是全國最好，現在突然間營養午餐免費，「我舉雙手贊成」，他在當議員的時候就講過了應該這樣子，可是那個時候的市長叫做馬英九，「有做嗎？沒有啊」。

他說，後來的市長也是國民黨，有做嗎？沒有啊。蔣萬安現在突然間做了好像變蔣的功勞，好像整個營養午餐是蔣帶動的。「錯了。蔣萬安之前已經有十個縣市在做了，而且那十個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到為什麼台北市做不到？」

徐國勇說，所以突然之間蔣萬安召集了營養午餐，召集了幾個縣市一講起來好像很了不起。請各位媒體朋友們去Google一下，「是他做的嗎？是他開始的嗎？不是的」。蔣萬安用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾，「我當過台北市議員，我是台北市選出的立委，我不會上當的，因為他太慢了，他該做的時候沒有做」。

