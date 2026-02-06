蔣萬安推公廁2.0改造計畫 邀國際大師坂茂操刀大安森林公園

▲臺北市長蔣萬安今日出席「大安森林之友基金會」與「坂茂建築設計事務所」合作備忘錄(MOU)簽署儀式，見證大安森林公園4號公廁改造計畫正式啟動，展現公私協力提升公共環境品質的具體行動。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府持續推動「公廁2.0」改造計畫，致力翻轉民眾對傳統公共廁所老舊、陰暗、不易使用的刻板印象。臺北市長蔣萬安今（6）日出席「大安森林之友基金會」與「坂茂建築設計事務所」合作備忘錄(MOU)簽署儀式，見證大安森林公園4號公廁改造計畫正式啟動，展現公私協力提升公共環境品質的具體行動。

蔣萬安表示，市府自112年起推動「公廁2.0」計畫，讓公廁不再只是應急使用的設施，而是能夠融入城市美學，並符合全齡、權利友善精神的重要公共空間。目前已完成34處流動廁所景觀化改造，並完成10處固定公廁整建，提供市民朋友更安全、舒適的使用體驗。

蔣萬安感謝認養大安森林公園的大安森林之友基金會，長期與市府並肩推動公共空間改善。基金會於前（113）年啟動大安森林公園1號公廁改造工程，該公廁已使用28年未曾大規模整修，改造後導入自然採光與通風設計，設置屋頂太陽能系統，並結合生態池與香花植物景觀，呈現公園嶄新風貌，並榮獲國家卓越建設獎及日本廁所協會JTA獎勵賞，展現永續設計成果。

此次合作，邀請國際知名人道主義建築師坂茂親自操刀設計大安森林公園4號公廁。蔣萬安指出，坂茂長期投入震災區與難民安置建築，其設計兼具人文關懷與實用精神，曾於九二一震災後在桃米社區搭建紙教堂，協助災民凝聚向心力，並獲頒建築界最高榮譽普利茲克獎；其參與的「東京公廁計畫」，更成功將公廁轉化為城市觀光亮點，深受國際矚目。

蔣萬安進一步表示，在基金會長年投入下，大安森林公園已成為臺北市重要的生態綠洲，不僅成功孕育鳳頭蒼鷹，螢火蟲逐步復育，蝴蝶物種數也由25種增加至77種，充分展現公私協力的豐碩成果。未來市府將持續結合民間能量，推動公共設施品質提升，期盼4號公廁改造完成後，為市民帶來全新的使用體驗，並引領臺北市公廁邁向國際都會新標竿。