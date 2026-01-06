蔣萬安推教育革新三箭：導師減課、增行政人力、擴大心理諮商

為解決教育現場日趨複雜的挑戰，台北市長蔣萬安6日宣布教育革新三箭政策，包括國小、國中以及高中的導師每周減少1節課，且提高導師費，並增加教師心理諮商時數與次數，最後為了降低老師的行政負擔，也即將增加學校專責行政人力。（本報資料照片）

為解決教育現場日趨複雜的挑戰，台北市長蔣萬安6日宣布教育革新三箭政策，包括國小、國中以及高中的導師每周減少1節課，且提高導師費，並增加教師心理諮商時數與次數，最後為了降低老師的行政負擔，也即將增加學校專責行政人力。教育局預計115學年度實施減課與增員政策，114學年度第2學期則先行上路心理諮商加碼措施。

蔣萬安今在市政會議中表示，目前的教學現場導師負擔過重，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，因此決定推出教育革新三箭。

蔣萬安說明，政策包括國小、國中以及高中導師每周全面減少1節課，且提高導師的導師費，希望藉由減去1個小時的授課，讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，深度經營班級。

為了大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，蔣萬安說，也將全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。

此外，蔣萬安也決定全面增加教師心理諮商時數與次數，未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區，免費諮商次數也從6至10次提升到8至12次，提供完善的教師支持體系。

國教行動聯盟理事長王瀚陽肯定3項新政，特別指出導師每周減少1節授課後，將能幫助導師擁有更多可自主運用的時間，他也建議教育局協助導師進行生涯規畫與專業成長，比如精進AI發展等新興領域的知識，進而提升整體教學品質。

教育局補充，推動高國中小導師減鐘點1節後，每年約減7851節授課，預計編列1.45億元經費，以支應相關費用；增加學校專責行政人力，計1.12億元預算，且調高教師兼任行政工作的獎金，計1.17億元，並回溯至民國114年9月生效，兩項政策預計於115學年度開辦。

最後，增加免費心理諮商服務次數及合作心理師諮商服務費用，計1000萬元，預計114學年度第2學期就會上路。

