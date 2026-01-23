蔣萬安推無菸城市掀論戰 網提「超商前早禁菸」憂執行力不高
台北市長蔣萬安日前表示，將參考日本東京模式，積極推動「無菸城市」計畫，並選定31日開跑的迪化年貨大街作為首個示範區。有網友發文指出，若政策實施，躲在巷弄抽菸也會被取締，也有人對執行成效抱持懷疑態度。
台北市長蔣萬安日前表示，將效仿東京打造「無菸城市」。有網友在PTT以「聽說台北要開始推無菸城市，你會支持嗎？」為題發文指出，過去逛年貨大街時，常被迫忍受吸菸者的菸味，還會看到有人隨地亂丟菸蒂、隨地吐痰，讓人感到不適。
原PO指出，過去部分吸菸者以為躲在巷弄內就不會影響他人，結果反而導致行經同條巷弄的路人受害。此次計畫標榜「連躲在巷子也一樣抓出來」，讓他不禁直呼，「終於可以不用再忍受這些困擾了」，並詢問廣大鄉民，台北市若真的開始推動「無菸城市」，是否會給予支持？
貼文曝光後，底下網友紛紛回應「支持啊，哪次不支持」、「百分之百支持」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「支持，抽菸bad」、「全台都跟上好嗎」、「絕對支持，吸菸在自己家裡吸就好」、「絕對支持，快被臭死了」、「支持啊，最好普及全捷運站出入口周邊100公尺」、「全國禁菸我都支持」。
不過，也有網友雖認同政策初衷，卻對「執行力」不看好，「難，要有足夠配套」、「抽菸違法，誰來執行？」、「沒有取締都是假的」、「支持但能維持多久？北市超商前禁止抽菸多久了？有人在鳥嗎？」、「口頭喊一定支持，但怎麼執行？」。
★《鏡新聞》關心您：抽菸有害身心健康。
