蔣萬安推無菸城市遭中央拒絕！他：邏輯好笑

▲台北市長蔣萬安推無菸城市，然而中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍戶外室內吸菸室可行性。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安推無菸城市，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸，原本北市府想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，但衛生局行文竟被中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍。對此，粉專政客爽狠酸，「邏輯滿好笑的」。

北市研考會主委殷瑋今（2）日透露，目前迪化街年貨大街吸菸區每天約上百人使用，目前北市府正在朝今年台北燈節兩大展區西門町、圓山花博展區方向規畫無菸燈節；殷瑋1日也在YouTube還原市府規畫的幕後過程，原本想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，竟被中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍。

對此，政客爽今日在臉書發文表示，賴政府的邏輯是，「室內不能抽菸，原意是避免吸菸者影響不抽菸的人；室外吸菸室不能抽菸，是因為室內抽菸影響了室內抽菸的人」，滿好笑的。

政客爽狠酸，「所以戶外吸菸室不可以，但柯建銘在立法院室內抽菸可以。」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「孕婦吃火鍋算共鍋嗎」、「那這樣機場的吸煙室，不也算是室內吸煙？」、「那就不要火力發電廠！？」、「吸煙室就是要吸煙才去，難道你想逛街會去吸煙室逛嗎」、「要中央建議蓋戶外密閉空間吸煙室，這樣才會被接受建議」。

