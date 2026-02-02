蔣萬安推無菸城市遭中央「這理由」拒絕 他傻眼：邏輯好笑

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸，原本北市府想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，但行文竟被中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍。對此，粉專政客爽狠酸，「邏輯滿好笑的」。

北市研考會主委殷瑋日前透露，原本想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，但行文中央，中央認為「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內」，法規不允許室內吸菸，因此卡關。殷瑋2日表示，目前迪化街年貨大街吸菸區每天約上百人使用，目前正在朝台北燈節兩大展區西門町、圓山花博展區方向規畫無菸燈節，市府將持續跟中央溝通，期待能透過函釋方式完成設置戶外的吸菸室，因為隔絕性較好

殷瑋1日也在YouTube還原市府規畫的幕後過程，原本想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，竟被中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍。

對此，政客爽2日在臉書發文表示，賴政府的邏輯是，「室內不能抽菸，原意是避免吸菸者影響不抽菸的人；室外吸菸室不能抽菸，是因為室內抽菸影響了室內抽菸的人」，滿好笑的。

政客爽也說，「所以戶外吸菸室不可以，但柯建銘在立法院室內抽菸可以。」不少網友也在貼文底下留言表示，「那這樣機場的吸菸室，不也算是室內吸菸？」、「吸菸室就是要吸菸才去，難道你想逛街會去吸煙室逛嗎」、「白癡執政就是阻擾地方政府幹正事」。

據了解，目前特定室內場所可設置吸菸室，依據《菸害防制法》規定，訂有「室內吸菸室設置辦法」，第2條規定，「旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費之室內場所（以下稱室內場所）及老人福利機構（以下稱機構）得設置室內吸菸室」，但並未規定戶外設置吸菸室之情形。

