台北市長蔣萬安借鏡東京經驗，要推無菸城市，今天小黨聚集在北市府外頭抗議，質疑日本蓋一個吸菸室要200萬，日本專家更建議，大城市起碼要蓋3000個，等於要花60億，市府卻根本沒有財源，而且在室外蓋吸菸室，衛福部認為不符合菸害防制法規定，北市回應，不排除提出修法。

小黨集結，來到台北市府前，對於台北市長蔣萬安，喊出參考東京經驗，推動無菸城市，他們質疑日本蓋一個吸煙室，就要200萬，專家建議起碼要蓋3000個，錢從哪裡來？時代力量黨主席王婉諭：「台北跟大阪的人口和面積是差不多的，但是我們現在的吸菸區不到大阪的十分之一，台北市要蓋五百個需要十億元，如果要蓋到滿足基本需求的一千個吸菸區，要需要二十億元，如果要達到日本的專家所評估所建議的三千個，那麼就需要六十億元。」

蔣萬安推無菸城市 學者控資金上看「60億」金源何來？

台北市長蔣萬安參考東京經驗，推動無菸城市（圖／民視新聞）





不只找財源、還要找法源，北市想在室外，蓋吸菸室，卻踢到鐵板，衛福部認為，貨櫃吸菸室門窗都關上，就違反室內不能吸煙的法令。台北市文山區華興里里長陳峙穎：「小朋友飽受菸害之苦，我們都知道暑假是七、八月的時候，那你透過暑假期間就開始試執行，那開學之後，如果就是對小朋友來說，這個無菸的環境就變得更友善，我想這個是更落地，讓民眾感受到，你是真的要執行這個政策，而不是一個政策口號，試圖要拉攏選票，最後可能真的就是一場空。」

迪化街年貨大街成為「無菸城市示範區」（圖／民視新聞）





台北市研考會主委殷瑋：「如果沒有辦法的話，那我們一起來思考推動修法，中央法規修法的可能性，那我們同時也很感謝，之前我們看到徐巧芯委員，在公開的這個版面跟場合，已經提到說，會來推動相關的修法的可能性。」北市府不排除提出修法，不過也有里長質疑，11月就要選舉了，蔣萬安現在才推無菸城市、背後動機昭然若揭。

