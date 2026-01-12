蔣萬安推營養午餐免費！她憂免費的最貴「亂灑錢鎖死成本」：恐犧牲供餐品質

台北市長蔣萬安日前宣布「營養午餐全面免費」政策，引發各縣市跟進，時代力量黨主席王婉諭今（12）日批評，此舉為「最廉價的政策買票」，呼籲應將資源挹注於營養午餐專法制定與品質提升，而非盲目的灑幣軍備競賽。雖理解家長想省錢，但負責任的政治人物應誠實告知，政府全額買單將鎖死供餐成本，一旦物價上漲，犧牲的將是孩子的營養與品質。

王婉諭今日召開記者會指出，蔣萬安宣布營養午餐全面免費，迫使各縣市陷入「大灑幣」競賽，她嚴厲批評，這是最廉價的政治買票，將選票利益置於孩童健康之上，將導致「價格死板、品質下降」的惡性循環，家長寧可多花錢讓孩子吃得更好，也不願見到這種結果。

王婉諭說，台北市擁有最豐沛資源，本應建立透明計價公式與食農教育示範，蔣萬安卻選擇最懶惰的「全額買單」，導致「首都向下沉淪，全台群起效尤」，只剩下新北市、屏東縣、嘉義縣市還在抵抗蔣萬安亂灑錢的負面後果。王婉諭直言，蔣萬安失去首都市長應有的格局，並強烈呼籲立法院儘速通過《學校供餐法》，讓定價機制入法，才能真正解決供餐品質問題。

台灣基進前秘書長吳欣岱表示，身為醫療人員與家長，深知「免費的最貴」，統一定價若無配套，廠商為求利潤勢必降低食材等級或增加加工品。台北市團膳違規頻傳、備援機制脆弱，且營養師人力僅36人，遠低於台中，教育局甚至用團膳聘僱人員充數，形同球員兼裁判。蔣萬安在缺乏品質保證下急推免費，只是為了選票，呼籲應將預算用於調升成本、增聘營養師與加嚴食安把關。

