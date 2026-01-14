蔣萬安推營養午餐免費！徐國勇嗆「騙選票｣：已有10個縣市免費

記者盧素梅／台北報導

民進黨秘書長徐國勇受訪。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，不少縣市跟進，對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日表示，早在蔣萬安宣布政策前，已經有10個縣市營養午餐免費，蔣萬安難道不覺得慚愧嗎？他質疑，現在選舉到了，難道要用營養午餐，來騙選票嗎？

民進黨下午舉行南投縣長提名記者會，徐國勇會後接受媒體聯訪時，提到營養午餐問題。他直言，「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛」。他說，他當過台北市議員，也是台北市選出的立法委員，台北市的財政最好，營養午餐不是台北市先做的，在蔣萬安宣布前，已經有十個縣市在做營養午餐，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？

廣告 廣告

徐國勇指出，他舉雙手贊成營養午餐免費，他當議員的時候就說過，不過時任台北市長馬英九沒有做，後來國民黨的台北市長也沒有做。他說，現在好像突然變成蔣萬安的功勞，好像是蔣帶動的，錯了，蔣之前已經有10個縣市在做，且財政跟台北市比起來差太多，人家做得到為什麼台北市做不到？

徐國勇並指出，請媒體朋友去Google 一下，去找一下，是蔣萬安開始做的嗎？不是的。蔣萬安用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾，「現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道用營養午餐就想來騙選票嗎？」

更多三立新聞網報導

民進黨台北市長誰出馬？徐國勇曝「不缺人選」：可望在農曆年前提名

年薪百萬吃不到湯包！竹北人敲碗鼎泰豐進駐 眾人點破現實：憑什麼？

《烏龍派出所》狂開黃腔？慘被他用AI惡搞 北市配音工會出手撂重話

宋仲基也愛香菜餅乾！來台現蹤街頭被拍 超商搜刮整袋戰利品笑了

