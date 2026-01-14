蔣萬安推營養午餐免費 徐國勇嗆「騙選票｣：早有10縣市在做





因應少子化，台北市長蔣萬安日前宣布推動營養午餐免費政策，引發各縣市關注與跟進。對此，民進黨秘書長徐國勇今天（14日）受訪時指出，在蔣萬安宣布之前，全台早已有10個縣市實施營養午餐免費，質疑蔣想包裝成自己的功勞騙取選票，「難道不會覺得慚愧嗎？」

徐國勇直言，營養午餐免費不是由蔣萬安率先推動。他表示，自己曾擔任台北市議員及立法委員，對政策相當清楚，台北市財政狀況在全台名列前茅，卻不是最早實施營養午餐免費的城市。在蔣萬安宣布前，早已有10個財政狀況不如台北的縣市先行實施，「難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？」

徐國勇強調，他舉雙手贊成營養午餐免費，早在擔任議員期間就提出過，但當時無論是馬英九或後續國民黨台北市長皆未落實。現在政策卻突然被包裝成蔣萬安帶動的、他的功勞，「錯了」。

他呼籲媒體自行Google查證，這項政策並非由蔣萬安開始，他想將此作為政績宣傳，欺騙全國民眾。徐國勇直言，「我不會上當的，因為蔣萬安太慢了，他該做的時候沒有做」，選舉將近才提出政策，難不成是想用營養午餐來欺騙選票。（責任編輯：王晨芝）

