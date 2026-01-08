蔣萬安推營養午餐免費！政院：財劃法削弱中央財政 政府無餘裕協助地方

記者盧素梅／台北報導

台北市長蔣萬安6日宣布國中小學營養午餐全面免費，基隆、台中、高雄宣布跟進。新北市長侯友宜則呼籲中央應有統一性政策，避免縣市出現落差。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，現行財劃法削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億，無餘裕協助地方。

台北市長蔣萬安6日宣布，自115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，台中市、基隆市、高雄市也陸續宣布跟進，不過都是限於公立國中小免費。侯友宜則表示，新北市每年均投入13.5億元學生營養午餐補助及品質提升經費，若全面補助包括私立中小學營養午餐，總經費約46億元，他認為「中央要有統一的做法，教育、福利的部分不要有相對落差」。

李慧芝在院會後記者會回應，新版《財劃法》造成水平分配嚴重不均衡，導致有些縣市統籌分配稅款增加非常多，有些相對落差很大，因此造成近期各城市之間的營養午餐政策就不一樣。



李慧芝提到，有些城市希望可以中央協助，這部分要強調，因為新版財劃法的關係，導致中央政府的財政能力被大幅削弱，今年度要舉債3000億，已經沒有餘裕均衡地方。



李慧芝呼籲這些縣市首長，要請他們選區的立法委員來支持審議院版財劃法，這樣才有辦法讓各地方的國人跟學生，都可以獲得均衡的照顧。

