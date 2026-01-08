蔣萬安推營養午餐免費 滿志剛：少子化時代的一大福音

台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛8日表示，中央不苛扣地方補助款，才讓地方有資源推動好政策。（圖/翻攝自滿志剛臉書）

台北市長蔣萬安6日宣布推動營養午餐免費，多個縣市首長紛紛跟進。對此，台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛今（8）日稱讚，在少子化的現在，有這樣的政策協助減輕養育壓力，絕對是一大福音。

滿志剛表示，蔣萬安市長日前宣布推動營養午餐免費，再加上先前的「班班有鮮乳」政策，讓台北市成為對孩子最友善的城市之一。

滿志剛指出，把經費挹注在營養午餐補助上，不只可以優化供餐品質，還能照顧被支持的學生，讓孩子吃得安心、家長放心。

滿志剛提到，一開始有不少民進黨的聲音批評這項政策，但如今不只台中盧秀燕市長跟進、高雄陳其邁市長跟進，甚至意圖參選台中、新北的何欣純跟蘇巧慧，都表態支持這項政策，顯見「營養午餐免費」已經是跨黨派的共識，以及應該嘉惠全民的福利。

滿志剛強調，最重要還是希望中央不要再苛扣地方的一般性補助款、更應該依照財政收支劃分法下放財源，才能讓地方政府有資源繼續推動更多和營養午餐免費一樣的好政策。

