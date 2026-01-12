蔣萬安推「無菸城市」 擬仿效東京規劃吸菸室

台北市 / 綜合報導

在台灣民眾想抽菸，得先看看附近有沒有禁菸標誌，在國外更嚴格，例如日本就規劃了吸菸室，避免其他人吸到二手菸。台北市長蔣萬安，在接受專訪時提到，今年年底前會仿效日本東京，推動「台北無菸城市」，也就是跳脫過去，只有畫設禁菸區的思維。

禁菸巡查員走上日本神戶市的街頭，要看看有沒有人，在公共區域違規吸菸，畫面轉到東京在人行道及商店街，也很少看到「癮君子」。根據日本政府規定，吸菸民眾得到指定空間，如果違規可以開罰1千到2千日圓，折合新台幣大約200到400元。有鑑於日本禁菸成效，台北市長蔣萬安拋出更嚴格的禁菸政策，要仿效東京打造無菸城市。

台北市長蔣萬安：「原則禁止例外開放，也就是我們盡可能參考像國外做法，來設置吸菸區或吸菸室，做到讓吸菸者跟非吸菸者分流。」台北市研考會去年10月做過民調，有8成5的民眾都曾經對，邊走邊吸菸感到很困擾，另外有8成的民眾，贊成設置戶外的定點吸菸區。

看看台北大巨蛋2023年正式啟用，至今周圍都貼上許多禁菸標誌，另外設置六處吸菸區，用大型植栽圍成小範圍，要求民眾想抽菸就得進到指定區域，違者就會開罰新台幣2000元，而未來像是大巨蛋的，周邊禁菸模式，是否就會擴及到全台北市。

民眾：「盡量不要影響到不吸菸的人這樣子，我是覺得對我來講是無所謂。」 民眾：「其實要有固定的吸菸區比較好，因為小朋友還有一些媽媽孕婦，如果說有『人』吸菸就不好，但是有時候風吹的話它會散過來，最好是像日本這樣有一個玻璃，蓋一個玻璃屋。」

二手菸不只難聞也傷身，這回蔣萬安拋出打造無菸城市的想法，未來是否可以順利推行，市民們都在看。

