蔣萬安推「無菸城市」 連勝文相挺：槍傷對菸味極度過敏

台北市長蔣萬安打造幸福宜居城市，繼推出「營養午餐免費」、「生生喝鮮乳」，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，即不能隨意在路邊吸菸。對此，國民黨前副主席連勝文大力讚賞此政策，他並透露，受多年前槍傷傷到鼻樑的影響，自己對菸味極度過敏。

連勝文12日在臉書發文表示，蔣萬安要在年底前推動台北無菸城市的政策，對自己這個對菸味極度過敏的人而言，實在是天大的好消息，「真的是太棒了」。他指出，自己在十幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔，造成對特殊的味道過敏的重大後遺症，尤其對菸味感到十分不適，平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一間，對自己而言簡直是折磨，自己好幾次更因實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑，跟主人告辭。

連勝文除相信，「無菸城市」幫助許多像自己一樣害怕、或不喜歡菸味的民眾，也希望，台北市政府在推動相關政策時，是否也考慮一下在公共室內吸菸問題，能否也鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃供癮君子使用場地，才不會強迫不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸。

最後，連勝文直言，理想中，政府官員若是能夠濟弱扶傾、保家衛民，那絕對是好事，但是在真實社會中，政府能夠幫人民解決問題，特別是令人困擾的問題，這樣的官員是真的有在認真做事。或許對於中央的許多權貴高官來講，這些是小到不能再小的事，但就是這種小事，才會真的會影響到人民的日常生活，「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了」。

