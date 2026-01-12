蔣萬安提免費營養午餐政策 女醫憂「免錢的最貴」：品質恐下降

即時中心／綜合報導

台北市長蔣萬安上週宣布國中小營養午餐免費政策，隨後基隆、台中、台南與高雄等多個縣市也陸續宣布跟進。不過台灣基進前秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱今（12）日強調「免費的最貴」，在沒有配套的「全面免費」情況下，會讓政策走向最差的結果，品質下降、浪費增加並造成資源排擠。

吳欣岱在臉書發文強調，孩子的健康不該變成選舉的工具，「大家都聽過一句話，免費的最貴。不是因為家長不需要補助，而是因為沒有配套的『全面免費』，會讓政策走向最差的結果，品質下降、浪費增加、資源排擠。」蔣萬安提出免費營養午餐，她理解這樣的政策在選舉年很有吸引力；但要提醒的是，營養午餐的重點從來不是「免費」，而是「孩子吃進去的是什麼」。

吳欣岱直言，自己身為健保體系裡的醫療人員，非常清楚「統一定價」會帶來什麼後果。當你把價格壓死，廠商要維持利潤，最常見的手段就是降低食材等級、改用更多加工品取代原型食物、降低保存及運輸設備的成本。

「在這邊請問蔣萬安市長，推這個政策之前，你有沒有想過要如何維持孩子食物的品質？」吳欣岱強調，否則照現今估算，全台一年倒掉的可食剩食，幾乎剛好等於蔣市長要補助的二十幾億，「蔣市長這個錢投下去，浪費的食物如何解決？」

吳欣岱還提到，更嚴重的是目前台北市的午餐體系根本不成熟，違規事件非常多，例如食物裡出現蟲體、塑膠，有廠商甚至連續違規十幾次，仍然可以繼續承包。「大家有沒有想過，為什麼重大違規的廠商，還能一直得標？」她提到，自己就是孩子家長會的副會長，告訴各位，不是因為市府不懂，而是因為很多學校根本只剩一家廠商可選，台北市的備援廠商機制又不完善。

「你真的嚴格把關，廠商被停業，學校可能就『斷炊』了。」吳欣岱質疑，在這樣的現況下，市長卻急著宣布全面免費，請問，到底是為了孩子的健康，還是為了自己的選票？

吳欣岱提到，也有人會說台北市有營養師，應該很安全。「但事實是台北市營養師人力遠遠不足」，她列出數據，台北市配置的營養師人數只有36人，明顯低於台中約80人、高雄約120人；「教育局還曾用團膳公司『自聘營養師』來補這個數字，這種球員兼裁判的狀況，要如何替孩子真正把關？」

最後，吳欣岱強調，在孩子身上花的錢永遠都不嫌多，但錢要花在對的地方。如果講萬安真的有心改善孩子健康，應該做到這三件事：第一，午餐經費應隨物價調整，提高真正的品質；第二，提高校園營養師人力，建立獨立專業把關制度；第三，強化食安規範與稽查頻率，嚴格限制高加工食品比例，以原型、在地食材為主。並開放家長合理增額的機制，讓願意投資孩子健康的家庭，有選擇提升品質的空間。

