蔣萬安提廢除監察院！建議藍白用1招凍結運作

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【記者莊偉祺／台北報導】總統府公布29位監委名單，蔣萬安卻發文批應廢除監察院！並舉例新冠疫苗採購爭議、全台缺蛋高價進口弊案，以及水電行然能標下國防部軍購案等問題，更建議藍白兩黨可先用1招凍結監察院運作。

總統府昨日公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今（11日）卻發文表示，重點不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，還在一些議題上閃閃躲躲、輕輕放下，質疑監察院是否已成為政黨鬥爭的打手，或是替政治人物洗白的工具。

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蔣萬安指出，包含新冠疫情時疫苗採購爭議，以及農業部在全台灣缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，還有兩年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，更有台南酒店業者案、論文抄襲案等問題，並認為應該廢除監察院。

蔣萬安也說，廢除監察院是民進黨的長年主張，並舉出陳菊曾說過「希望我是最後一任監察院長」，因此民進黨就應該要支持修憲廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨的立法院黨團可考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，來修憲廢除監察院。

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