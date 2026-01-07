蔣萬安提營養午餐免費來勢洶洶...周玉蔻五大建議給執政黨：所有候選人應跟進、加碼「別再說財政紀律那套」！

台北市長蔣萬安昨日裁示台北市營養午餐全面免費，資深媒體人周玉蔻今（7）日提出五大建議，呼籲民進黨所有縣市長候選人跟進營養午餐全免費、加碼保證熱食和美味，千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花「這種老百姓懶得理你的廢話」；她並指出，人民要看到的是意志堅決、說服力深刻又有耐心的領導，不要再猶豫了，這是個比速度的時代。

「民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴」，周玉蔻今日在臉書發文表示，她瞧不起蔣萭安，但蔣萬安昨天宣布的台北市營養午餐全免費政策很厲害。

廣告 廣告

周玉蔻奉勸民進黨政治人物，第一、所有縣巿長候選人從善如流跟進，營養午餐全免費，加碼保證熱食、美味、營養均衡。千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花「這種老百姓懶得理你的廢話」。

第二、周玉蔻再說，行政院早早規劃去年度超徵税收普發現金政策、10000元起跳，快快公布。不要再說「財政紀律」那一套了！

第三、周玉蔻直言，針對藍白不審總預算案，下鄉說明根本浪費時間，卓內閣以為自己是高市早苗團隊嗎？請行政院馬上推出政府年度收支備案，承諾弱勢照顧及福利政策絕不減少，「卓院長和民進黨黨團請不要再像被家暴的婦女一樣，動不動一副怨婦狀，只會哭訴，老百姓只會嫌棄政府沒用。」

周玉蔻強調：「更重要的是，千萬別儍到指望柯文哲會幫忙，跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨」。

第四、周玉蔻說，要立定目標，2026年底大選翻身，保住現有縣市外，努力打下嘉義市、宣蘭縣、台東縣、基隆市、新北市和彰化縣、雲林縣。

第五、周玉蔻表示，自信、氣魄有權力行使及召喚選民支持魅力的政府領導人，才是台灣人，特別是中間選民的所愛，「拜託，年輕名不見經傳的發言人罵人、立委寫臉書、例行記者會、總統與閣揆道德喊話，無效！」人民要看到的是意志堅決、說服力深刻又有耐心的領導，不要再猶豫了，這是個比速度的時代。

（圖片來源：三立新聞、周玉蔻臉書）

更多放言報導

TPASS恐斷炊北北基桃12日開會因應？吳思瑤籲蔣萬安不用捨近求遠：打電話拜託藍委、今午程委會讓總預算付委！

指中國軍演「蔣萬安最尷尬」...官員轟國民黨仍相信兩岸政策有用、反過來罵台灣：中共根本不甩你啊！