蔣萬安提議廢監察院 質疑特定人士的保護傘

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柳采葳支持市長主張，全面否決監院報恩名單。（圖：議員辦公室提供）

▲柳采葳支持市長主張，全面否決監院報恩名單。（圖：議員辦公室提供）

現任第六屆監察委員任期將於七月三十一日屆滿，總統府十一日提名二十九位監委名單，其中提名院長陳永興、副院長王榮璋。台北市長蔣萬安昨（十二）日表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，這幾年不只看不到監察院積極功能，甚至在一些議題閃躲或輕輕放下；監察院是否已成政黨鬥爭打手？是否已成政治人物洗白工具？這些都是民眾心中質疑。

市長蔣萬安在臉書指出，包括新冠疫情疫苗採購爭議，包括農業部全台缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，這兩年一些五金行、水電行竟能標下國防部軍購案，監察院有讓台灣民眾看得起的作為嗎？台南酒店業者案，論文抄襲案，他質疑，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？

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爾俸爾祿，民脂民膏！他認為應該廢除監察院，廢除監察院是民進黨長年主張，陳菊院長說過，「希望我是最後一任監察院長。」既然如此，民進黨就應支持修憲廢除監察院。建議國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決二十九位提名人選，先用這種方式凍結監察院運作，然後再爭取朝野共識修憲廢除監察院。

民進黨籍台北市議員何孟樺強調，蔣萬安人在南投輔選，心在中央朝堂，突然丟出廢除監察院的意見，批評監察院「淪為替政治人物洗白工具」、「特定人士的保護傘」，論洗白，又有誰比得過國民黨？論保護傘，誰能比在韓國瑜領導之下，不斷延會的立法院來得更有力？

廢除監察院需要修憲，但修憲正是國民黨最抗拒的政治行動！何孟樺在臉書發文指出，蔣萬安當了三年市長，卻還以為自己是立委，老是對立委職權發表意見。過去提出倒閣無人問津；現在提出廢監察院卻沒有提案權，對自己的身份、對自己的職權認識不明，難怪蔣萬安市政上下一塌糊塗！

議員何孟樺進一步指出，蔣萬安複製過去拋出倒閣經驗，拋出廢除監察院主張，只有兩個目標，一個是爭取輿論關注，一個是趁機排除自己被監督。畢竟，殷瑋囂張跋扈已讓主僕易位，不只讓蔣萬安存在感邊緣化、模糊化，更打破三寶爸的溫暖人設，由於心有不甘，自然想要透過政治攻防，讓自己重新回到鎂光燈焦點。

值得一提的是，無論是剴剴案或是寶林茶室案，台北市政府都是監察院糾正對象。她要告訴蔣萬安市長，監院存廢不是你操弄民粹、操作輿論的工具，想要廢除監察院，就請藍營提出具體提案！別像上次倒閣一樣，一人高呼，無人響應！

國民黨籍台北市議員柳采葳強調，她支持蔣萬安市長主張，全面否決監院「報恩名單」！民進黨愛喊廢監察院，那請幫忙翻譯一下這份「報恩名單」是什麼意思？過去幾年，民進黨才把「廢考監」當成神主牌，陳菊院長宣稱希望自己是最後一任，當全台灣都在檢視監察院存廢，民進黨卻在旁邊忙著派系分贓、把名單提好提滿，真的是莫名其妙！

結果，賴總統馬上又給全台灣出了新考題，府方拿著這份標榜「超越黨派」的名單大肆宣傳，請問把廢監院掛在嘴邊的民進黨，既然這麼愛玩「假中立」的文字遊戲，請幫全台灣翻譯一下，名單裡面的這些人，到底是什麼意思？

議員柳采葳指出，這份名單，明明白白，沒有超越黨派獨立性，監察院存在，真的就只剩一個「綠營退輔會」！她支持蔣萬安市長主張，藍白聯手「全面否決」這份名單！自己神主牌扛不起來沒關係，至少別當台灣憲政體制與社會正義的絆腳石，在野黨絕對全面否決！